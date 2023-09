Aleksandrova majka Danijela ukazala na nepotpune informacije bijeljinske bolnice: Nisu ozbiljno shvatali stanje mog sina

Prije svega nije istina da dijete nije imalo temperaturu prije ponedeljka, a što dokazuje činjenica da su u nedjelju djetetu stavljani čepići za smanjenje temperature, a to potvrđuje i činjenica da je medicinska sestra koja je obavljala taj posao zamolila mog supruga i majku da izađu iz sobe.

No, majka Danijela nije ostala imuna na izjave načelnice pedijatrije dr. Ivke Džuveleković koja je, između ostalog, rekla da Aleksandar nije imao sve vrijeme temperaturu, kao i da se danas 30 posto školaraca žale na glavobolju.

Dr. Ivka u izjavi pominje da se 30 posto školaraca žali na glavobolju i da ne može svima uraditi CT/snimanje glave, i tu nastavlja da šturo i nepotpuno iznosi činjenice. Da li su tih 30 posto školaraca hospitalizovani? Da li su oni izjavili da im se okreće mozak pri pregledu neurologa, a ne da imaju običnu glavobolju? Da li su svi oni povraćali u mlazovima i povraćali više nego što pojedu/popiju (još jedna od činjenica koja uopšte nije pomenuta od strane „doktora“). Da li su svi oni imali temperaturu? Da li su svi imali problem da gledaju u svijetlost i gledali poluotvorenih očiju? Dr. Ivka je također usmeno porodici u ponedeljak rekla kako ne mogu da snime CT jer nemaju aparat ili isti ne radi, a ovdje ga i sama pominje da postoji, ali ga nisu snimili, jer ga nisu shvatili ozbiljno (poredeći njegovo stanje sa običnom glavoboljom školaraca) - navela je Danijela Ognjenović-Kovač u svojoj reakciji na današnju pres konferenciju.

Nije bio stabilno

Naglasila je da se u nedjelju (27. avgusta, op.a.) njen sin već žalio na pogoršanje stanja i bola u glavi i vratu.

- Također, pogoršanje stanja se desilo u ponedeljak oko 12 sati kada je trebao da se na pregled kod ORL popne na sljedeći sprat, a ne oko 14.30 kako je rekla dr. Ivka. Također, doktori nisu smatrali da je potrebno da bude prebačen u UKC Banja Luka, već je nakon burne reakcije mog supruga i porodice koji su došli u posjetu u 14 sati odlučeno da ipak to urade (ne bi ni bio prebačen da mi nismo zahtjevali). Nije nam jasno i kakvo je to stanje stabilno sa poremećajem svijesti, dijete nije nikako reagovalo kao ranije, to se vidjelo i po pogledu, sporom odgovaranju i takvo stanje nije nikako stabilno... - istaknula je Danijela, vidno potresena.

Dodala je da "ovdje vidimo da dr. Ivka želi da ovaj slučaj predstavi kao običnu glavobolju koja je imala nesretni ishod, a činjenice su drugačije i imali su mnogo drugih simptoma koje ne pominju ili žele da sakriju".

- U našem prvom obraćanju, nismo željeli da pominjemo načelnike odjeljenja/direktore bolnica i ostale nadređene osobe u ovom slučaju, ali možemo vidjeti da su oni duboko uvezani i itekako odgovorni, jer nisu preduzeli nista u ovom slučaju, zajedno sa odgovornom doktoricom, već pomenutom Brankom Gavrić, žele da sakriju činjenicu da su zanemarili pacijenta i njegovo stanje i simptome, sve pripisujući običnoj glavobolji i "sunčanici". Ovdje ima još mnogo činjenica koje niti su navedene u otpusnom pismu (namjerno ili ne) kao što su nalazi krvi/urina koji su rađeni u ponedeljak, niti se pominju od strane doktora na pres konferenciji - zaključila je Danijela, dodavši da danas, kada je sa suprugom bila u bolnici, dr. Džuveleković im je rekla da, i u slučaju da su uradili punktiranje kičme, njihov sin Aleksandar bi podlegao.