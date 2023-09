Šmit: Bez OHR-a i stranih sudija BiH bi se mogla raspasti

Kristijan Šmit (Christian Schmidt), visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, kazao je za N1 da bez OHR-a, i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, državi prijeti opasnost od konflikta i raspada. On je u Pressingu poručio i naglasio da državna imovina pripada državi Bosni i Hercegovini, a da "o mogućnosti korištenja i kako će se to pravno riješiti upravo razgovara radna grupa".

Da li je Dodikov cilj da vas natjera da uradite ono što želi – da donesete zakon o državnoj imovini kako njemu odgovara?

To jeste drama i bijeda BiH da se 27 godina nije riješila ova tema. Dejtonski sporazum nije riješio ovo pitanje. Po ugovoru je samo raspoređena imovina SFRJ-a između bivših republika. Imamo javne površine i ako neka lokalna zajednica kaže da želi graditi školu onda se mora naći način da se to riješi, riječ je o korištenju. Nisam ja neiskusan, bio sam ministar poljoprivrede. Zajedno ćemo naći neku raspodjelu sa entitetima i Brčko Distirktom.

Da li država ostaje vlasnik imovine koja se daje na upravljanje?

Ispravno je da, prema sadašnjem stanju, državna imovina pripada državi, a onda o mogućnosti korištenja i kako će se to pravno riješiti upravo razgovara radna grupa. Dodik kaže sve što je kod mene u entitetu to pripada meni. To ne ide tako i nigdje tako nije bilo u Evropi. To je državno zemljište. Pošto su njegove finasije loše, njemu je samo bitna finansijska strana priče.

Zašto nije u paketu sa državnom imovinom i zakon o denacionalizaciji i restituciji?

To Parlament može uraditi zajedno. Mišljenja sam da bi bilo najbolje da Parlament nađe rješenja, ja stojim na raspolaganju.

Mnogi se nadaju vašem odlasku. Zanimljivo, i dosta političara u FBiH to isto želi. Šta bi se dogodilo ukoliko bi BiH ostala bez OHR-a i stranih sudija u Ustavnom sudu BiH?

Sve dok Dejton ne bude skroz proveden moraju ostati OHR i strane sudije. Ostat će ovako i narednih godina sve dok ne bude u potpunosti demokratsko društvo jer postoji opasnost od konflikta i raspada BiH.