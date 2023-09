Cvijanović na samitu: Snažna porodica temelj uspješnog društva

Član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović kazala je na Demografskom summitu 'Porodica - ključ sigurnosti' u Budimpešti da se, nažalost u Evropi koja se suočava sa ozbiljnom demografskom krizom, toj temi ne pridaje dovoljno pažnje.



- Utoliko je veći značaj skupova poput ovoga u Budimpešti, kao i naša obaveza da pokušamo skrenuti pažnju javnosti na izazove u oblasti demografije, koji su zajednički gotovo svim evropskim zemljama. Ako je demografija ključ našeg opstanka, a složićemo se da je riječ o elementarnoj biološkoj činjenici, onda je porodica svakako, pretpostavka stabilnog demografskog razvoja. Snažna porodica, u čijoj osnovi je brak kao zajednica muškarca i žene a ne bilo kakve varijacije na temu, temelj je uspješnog društva - kazala je.

Ako jedna država u dužem vremenskom periodu bilježi negativan prirodni priraštaj i izrazito nepovoljne demografske trendove to, kako je kazala Cvijanović, u budućnosti može dovesti do brojnih poremećaja u njenom funkcionisanju.

- A suočavanje sa takvim izazovima, naravno, zahtijeva sveobuhvatno sagledavanje njihovih uzroka, ne samo od nadležnih državnih institucija, već i od stručne javnosti, medija, akademske zajednice, civilnog sektora odnosno društva u cjelini. Diskusije o demografiji i pronatalitetnim politikama često se svedu isključivo na finansijski ili materijalni aspekt - naglasila je.

Osmišljavanje mjera

Kako je kazala, a naravno, vlasti osmišljavaju određene mjere, izdvajaju novac, kreiraju poreske olakšice, osiguravaju razne pogodnosti, daju povoljne kredite mladim bračnim parovima, pomažu im u rješavanju stambenog pitanja i tako dalje.

- Taj materijalni ili finansijski segment je važan i nezaobilazan za svaku državu koja na ozbiljan način pristupa tom pitanju. Baš kao što su određena egzistencijalna i materijalna sigurnost važne za zasnivanje i proširenje porodice - kazala je.

Cvijanović kaže i to da "ipak, da su materijalna sigurnost i dobar životni standard jedina pretpostavka demografskog razvoja, onda vjerovatno o toj temi u Evropi ne bismo ni govorili, barem ne na ovaj način".

- Kako objasniti to da većina zemalja sa visokim životnim standardom, uključujući skoro sve evropske, bilježi negativne stope prirodnog priraštaja, dok se u manje razvijenim zemljama u ostatku svijeta stope rađanja mnogo više? To jasno ukazuje na to da su uzroci demografske krize mnogo dublji i složeniji nego što se na prvi pogled čini. Jedan od glavnih uzroka je kriza porodice koja je opet uslovljena savremenim kulturnim i vrijednosnim obrascima. Svjedoci smo da se posljednjih decenija sve tradicionalne institucije, od porodice, preko vjerskih zajednica, pa sve do suverene države, nalaze pod snažnim udarima. Našim državama i narodima se posredstvom savremene kulture, mainstream medija i različitih međunarodnih, vladinih i nevladinih organizacija, neprestano nameću vrijednosni sistemi koji nisu kompatibilni sa našim tradicionalnim vrijednostima. Svaka autentičnost doživljava se neprijateljski, a svi oni koji se ne uklapaju u globalistički i liberalni narativ izloženi su kritici, pritiscima, pa i različitim restriktivnim mjerama - dodala je.

Teži se, kazala je, kulturnoj i političkoj unifikaciji država i naroda, u okviru koje treba da preuzmemo tuđi, a odreknemo se sopstvenog identiteta.

- U takvom svijetu nema mjesta za promociju porodičnih vrijednosti. Ali, s druge strane, ima jako puno mjesta za agresivnu propagandu i promociju prava onih koji odstupaju od koncepta tradicionalne porodice koja je zasnovana na zajednici muškarca i žene i njihove muške i ženske djece.

Ako postavite logično pitanje - kuda sve to vodi, istog trenutka će vas etiketirati kao homofoba, ekstremistu i nekoga ko ne poštuje ljudska i manjinska prava; i sve to bez dubljeg promišljanja, bez bilo kakve rasprave ili dijaloga. Na isti način će vas tretirati ako otvoreno kažete da je besmislica i notorna glupost da oca i majku definišemo kao prvog roditelja i drugog roditelja ili da definišemo rod kao neko puko pitanje izbora - navela je.

Politička korektnost

Prema mišljenju Cvijanović, kalupima navodne „političke korektnosti“ ograničava nam se pravo da postavimo pitanja i delegiramo teme od suštinskog značaja za našu budućnost i naša društva.

- Ipak, to ne umanjuje našu odgovornost da se takvim namjerama još odlučnije suprotstavimo. I kad govorimo o slobodi izbora, onda i mi moramo biti glasni kad promovišemo model tradicionalne porodice. Podjednako važan zadatak je da proniknemo u suštinu radikalnog individualizma i samodovoljnosti koji su širom Evrope, pa i u našim zemljama postali trend. Vjerujem da u tome leži barem dio odgovora na pitanje zbog čega mnogi mladi ljudi uopće ne razmišljaju o zasnivanju porodice; zbog čega je, godinu za godinom, sklopljenih brakova sve manje, a razvoda sve više. Potrebno je mnogo truda, volje i posvećenosti da bismo odgovorili na ta pitanja, a još više da bismo ponudili adekvatna rješenja. Borba za demografsku obnovu ne podrazumijeva bitku na jednom, već na više frontova - kazala je.

Ističe da je "naravno važno da mladim ljudima, koji žele da zasnuju porodice, ponudimo podsticajan opći ambijent u društvu: stabilnu ekonomsku situaciju, dobro plaćene poslove, uređen zdravstveni i obrazovni sistem, mirno i sigurno okruženje".

- Naravno da je potrebno i da institucije kreiraju i provode efikasne pronatalitetne mjere da bi mladim ljudima pomogle u procesu sticanja potomstva. Ali je isto tako neophodno da u javnosti, kulturi i obrazovanju revitalizujemo ulogu porodice i promovišemo njene najljepše vrijednosti. Važno je da pokažemo da zasnivanje braka i stvaranje porodice nije teret, niti odricanje od ličnog komoditeta, već napredak i nadogradnja svakog pojedinca kroz zajednicu - kaže.

U govoru je naglasila da je, mnogo skladnih i uspješnih višečlanih porodica, upoznala širom bh. entiteta RS. Sjeća se, kaže, riječi majke osmoro djece koja je kroz šalu, a opet iskreno, rekla da joj je mnogo lakše sa osmoro nego što je bilo sa dvoje djece. Razlog je bio što su starija djeca u međuvremenu stasala, pa su preuzela brigu o najmlađima.

- Takvi susreti su me motivisali da, kao predsjednica Vlade RS, predložim uvođenje mjesečne plate za sve nezaposlene porodilje, koje to pravo ostvaruju 12 mjeseci odnosno 18 mjeseci za blizance i svako treće i naredno dijete. Porodice sa jednim nezaposlenim roditeljem, koje imaju četvoro ili više djece, u RS ostvaruju pravo na mjesečnu naknadu sve dok je jedno od djece maloljetno.

Jednokratna pomoć

Postoje i druge mjere za pomoć porodicama poput jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta, besplatnog postupka vantjelesne oplodnje, besplatnih udžbenika za osnovce, kao i subvencionisanih kamatnih stopa na stambene kredite za mlade bračne parove - kazala je.

Cvijanovcić ja zahvalna mađarskoj vladi koja im je prenijela vlastita iskustva, "u trenutku kad smo unapređivali naš program pronatalitetnih mjera".

- Mađarska je sjajan primjer zemlje koja se, na ozbiljan i sveobuhvatan način, bavi demografskim pitanjima. Upravo o tome svjedoči i ovaj odlično organizovani i, sad već tradicionalni demografski summit. Važno je da o toj temi razgovaramo, da se međusobno povezujemo i da jedni od drugih učimo. Svi moramo biti svjesni i, da zapostavljanjem porodice zapostavljamo i demografiju, a posljedično i sopstvenu budućnost. A tako nešto nikad ne smijemo dozvoliti. Neka ovaj skup bude podsjetnik za našu obavezu čuvanja porodice i tradicionalnih vrijednosti ako želimo da naše zemlje budu uspješne u budućnosti - kazala je Cvijanović na skupu u Budimpešti, saopćeno je iz Predsjedništva BiH.