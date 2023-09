Zastupnica u Skupštini Livanjskog kantona napustila HDZ

Zastupnica u Skupštini Livanjskog kantona Marija Bagarić napustila HDZ BiH i poslala saopćenje za javnost kojeg prenosimo u cijelosti:

- Poštovani, obavještavam vas da napuštam HDZ BiH i svoje političko djelovanje nastavljam kao nezavisna zastupnica, a od HDZ-a BiH zahtijevam da me uklone iz baze članstva.

Naime, kako se već ranije u medijskom prostoru pisalo o ostavci koju sam podnijela na rukovodeća mjesta unutar HDZ-a BiH do sada se nisam javno očitavala tim povodom te smatram kako je vrijeme da čujete i moju stranu priče.

Ušla u politiku 2020. godine

Moj aktivni politički angažman počeo je 2020. godine, a moj izbor bio je HDZ BiH zbog ideoloških uvjerenja, posebno su mi bile važne tri odrednice HDZ-a BiH: vjera, nacija i tradicija. Ondašnje rukovodstvo HDZ-a BiH u Tomislavgradu posmatralo je politiku drugim očima, što mi se posebno svidjelo. Naglašavala se i cijenila skromnost, politički nivo, ozbiljnost i istinska želja da se neke pozitivne promjene uvedu u naš Tomislavgrad i Livanjski kanton. To me je privuklo da se aktivno uključim u politiku i uđem u OO HDZ BiH u Tomislavgradu, i to kao predsjednica Mladeži stranke. No uslijed događanja posljednjih mjeseci promijenila sam gledište o našem općinskom i kantonalnom HDZ-u BiH.

Politički stavovi i opredjeljenja koja trenutno prevladavaju u navedenom političkom subjektu ne mogu i ne želim podržati. Kao i činjenicu da su unutarstranački izbori provedeni izvanstatutarno, samovoljom političkih marioneta i bez sazivanja i upućivanja članstva. Stranku su uzurpirale osobe bez ikakvog iskustva i rezultata iza sebe. Osim toga, u HDZ-u odnedavno vlada loša kadrovska politika i neprihvatljiv pokušaj vraćanja političke moći u Livno, i to tek sada, ne famozne 2020. godine, kako je tada bilo predstavljeno. Smatram kako je svaki kraj našeg kantona jednako važan i poseban za cijelu zajednicu te da Livno, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo, Glamoč, Drvar i Kupres moraju biti jednako zastupljeni i politički važni, na čemu smo sve donedavno radili. Odnedavno je, djelovanjem novog stranačkog vodstva, ta sinergija i zajedništvo nestalo, a prevladali lični interesi i idolopoklonstvo.

Bez sastanka

Skoro godinu dana Klub HDZ-a BiH se nije ni jednom sastao, a zastupnica stranke bila sam tek na papiru. Tražila sam razgovor s vrhom stranke, no to se nikad nije realiziralo. Podnijela sam i ostavku na sva rukovodeća mjesta u stranci i čekala da se netko sjeti kako imaju zastupnicu i u Tomislavgradu. Čekala sam do danas i nisam dočekala. Očito moj glas HDZ-u BiH i ono što ja imam reći vezano za boljitak naroda i stranke nije bitan. Stoga, kako ne bih smetala i kako bih mogla nesmetano i bez stega djelovati odlučila sam svoje političko djelovanje nastaviti kao nezavisna zastupnica.

Žao mi je što napuštam HDZ BiH, stranku u koju sam ušla sa željom da dam svoj doprinos ostvarivanju zajedničkih ciljeva koji se proklamiraju, ali s trenutnim kantonalnim i općinskim vodstvom, koje želi uzurpirati fotelje i odlučivati o sudbini svih nas, nisam spremna poslušno surađivati dižući ruku bez smisla i cilja. Moj odgoj, vjerska i moralna načela ne dopuštaju mi da sudjelujem u nedemokratskim, nelegalnim, antihrvatskim političkim aktivnostima.

Ušla sam u politiku kako bih napravila neke pozitivne promjene, no s aktuelnim stranačkim sastavom to nije moguće. Stoga vas obavještavam kako od danas svoje političko djelovanje nastavljam samostalno - navela je.