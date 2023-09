Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, za "Dnevni avaz": Lideri opozicije u RS tražili su da uklonim Dodika

- Da je Pedi Ešdaun (Paddy Ahsdown) živ, ja bih mu postavio to pitanje. To je težak zadatak, jer ja ne želim da koristim instrumente koje je Ešdaun koristio. On, ako hoće da ostane na poziciji odgovornosti, mora promijeniti svoje ponašanje, inače vidim samo teškoće za njega.

- Čini se da je to njegov lični poziv u pomoć. Nisam ja nikoga hapsio. Ako misli da može u Evropi takvim predstavama kakve ovdje pravi dovesti do nekih odluka, onda je to opasnost za Bosnu i Hercegovinu i njenu budućnost.

Ipak, svjesni ste da ste time ostavili dojam slabosti. Dodik i njegovi ljudi su likovali, Ćamil Duraković, s kojim ste se trebali sastati, bio je razočaran, a pojedinci iz FBiH su Vas optužili da ste se prepali i da ste visoki predstavnik samo na teritoriji Federacije.

- Ja sam obaviješten da je neko u RS htio da napravi “borbu pijetlova”. Ja za takvo nešto nisam na raspolaganju. Moja jačina se ne očituje u vrištanju, nego se pokazuje mudrošću. Helmut Kol (Kohl), koji je bio jedan od mojih učitelja, kazao je da je važno ono što se dobiva na kraju. Zaboravite sve ono što se dešava okolo. Budite sigurni, ja ću otići u Republiku Srpsku kad god hoću zato što je to Bosna i Hercegovina i zato što ne postoji granica između entiteta, postoji samo administrativna linija. Dodik je rekao da sam ja turista koji ga ne zanima, a sad se od 24 sata 18 bavi mnome.

Kako komentirate to što je i opozicija u RS odbila da se sastane s Vama?

- Ja imam razumijevanja za opoziciju. Nije lako biti opozicija u RS. Ali u vezi s tim strankama koje ste naveli ja bih mogao reći i mjesto i vrijeme kada su mi njihovi lideri, njihovi rukovodioci tražili da maknem Dodika uz primjenu bonskih ovlasti. Zbog toga me čak iznenadilo to da su se neki od njih solidarizirali s Dodikom.

To su vrlo ozbiljne tvrdnje. Koji su Vam lideri iz RS tražili smjenu Dodika?

- Ubrzo nakon što sam stigao u BiH stalno su mi ponavljali to. Mislim da je ovaj ili onaj to u javnosti govorio. Ali to su bili povjerljivi razgovori i to vam ne mogu reći. Kada susretnem one koji su učestvovali u tome, svakako ću ih pogledati duboko u oči, možda se neki od njih i zacrvene.

Ali Dodik to može iskoristiti kao argument da su oni izdajnici koji služe kolonijalnom upravniku, kako Vas on naziva.

- Pa toliki sam kolonijalni upravnik da ga nisam smijenio. Iz RS je bilo čak i zahtjeva da smijenim i onu drugu dvojicu koji su tada bili u Predsjedništvu Željka Komšića i Šefika Džaferovića.

Državna imovina

Dodik je jučer, također, najavio da će se u budžetu RS osigurati sredstva za Srbe koji napuste institucije BiH. Bojite li se scenarija napuštanja i samim tim urušavanja državnih institucija i imate li Vi, kao visoki predstavnik, spreman odgovor na to?

- Ljudima iz RS koji rade u institucijama mogu samo poručiti – nemojte se oslanjati na njegove riječi. Ove godine svjedoci smo toga da Dodik nije u situaciji da dugoročno finansira ni svoje saradnike u Republici Srpskoj. A dogodine obećava osigurati sredstva za državne službenike ako napuste institucije u godini kad će morati vraćati velike dugove. Pa, želim mu sve najbolje… Vrijeme je da prestane glumiti Baju Patka, jer tog novca nema. Ako nastavi kako je počeo, imat će još više problema jer druge zemlje za koje misli da će mu dati novac neće mu dati novac, kao što to nije učinila ni moja domovina Njemačka.

U nedavnom intervjuu za njemački FAZ kazali ste da bi jedna od mogućnosti za rješavanje pitanja državne imovine bila i prijenos vlasništva na zajedničku agenciju, čiji bi prihodi bili pravično raspoređeni. S obzirom na to da ste sigurno razmatrali to rješenje, da li biste nam mogli ukratko reći šta bi ono podrazumijevalo?

- To nije rješenje koje je do sada utvrđeno, komisija radi na tome. Ja sam pričao o svojim vlastitim iskustvima iz Njemačke. Mi smo u Njemačkoj to tako uradili tokom ujedinjenja Istočne i Zapadne Njemačke. Ona područja koja su bila u području Istočne Njemačke su bila definirana kao narodno vlasništvo. Mi smo ih sve spojili i ona su u međuvremenu dodijeljena općinama, pokrajinama i gradovima da bi se njima moglo ekonomisati, ali prihodi koji su od njih ostvarivani išli su u zajedničku kasu. Ali polazište takvih ideja jeste da se prethodno prizna presuda Ustavnog suda da bivša državna imovina iz bivše Jugoslavije pripada državi BiH i tek se tada može početi dalje raditi.

Gledanje u ogledalo

SDA i DF Vas optužuju da državnu imovinu želite predati Dodiku, dok Vas, s druge strane, Dodik optužuje da državnu imovinu želite oteti RS. Ne može i jedno i drugo biti tačno.

- Kada imate političare koji su decenijama bili tu i vodili glavnu riječ, pitam se kako mogu imati obraza da oni dijele meni lekcije o državnoj imovini i koriste to za spinove. Sve, apsolutno sve bivše jugoslavenske republike su davnih dana riješile pitanje državne imovine i to je neuspjeh politike, i to svih, a tu su i SDA, i DF, i SNSD, i HDZ. Prije nego što počnu s teorijama zavjere kad sam ja u pitanju, neka prvo pogledaju sebe u ogledalo.