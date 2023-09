Marfi: Bakir ne shvata da se stranka ne može naslijediti, ako je SDA porodična stranka onda to ne pomaže BiH

Ambasador SAD Majkl Marfi (Michael Murphy) u emisiji Face to Face sa Senadom Hadžifejzovićem se osvrnuo na djelovanje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića.

- Pročitao sam intervju koji je gospodin Izetbegović dao kući "Al Arabia" nekidan i zaista sam bio zaprepašten nekim stvarima koje je rekao tokom intervjua. Govorio je o tome kako je naslijedio stranku na način kao da je on posjeduje. Zadnji put kada sam ja provjeravao činjenice, on nije ni kralj ni sultan - rekao je.

Naglasio je da se stranka ne može naslijediti, nego da članstvo stranke bira ljude koji će upravljati u ime njih.

- Alija Izetbegović je to shvatao, Sulejman Tihić je to shvatao. Nisam baš siguran da Bakir Izetbegović to razumije. Prilično sam siguran da zbog toga on sada ne sjedi u zgradi Predsjedništva, već gospodin Bećirović.



Ako je to porodična stranka i radi samo u interesu te porodice, onda ne pomaže BiH. Onda nije čak ni probosanska ni probošnjačka nego probakirova stranka, a to nije ono što ovoj zemlji treba i to nije stranka kakva je nekada bila, jer nekada smo imali čvrste odnose sa SDA liderima - zaključio je Marfi.