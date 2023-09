Dodik obećava plaće, a finansijska kriza u entitetu na vrhuncu

U RS-u se gomilaju milionski dugovi, u budžetu nema dovoljno novca, a sindikalci su gotovo na ulici. Situacija teška, finansijska kriza na vrhuncu. Ali za vlast, čini se, još nije alarmantno. Umjesto štednje, predsjednik ovog entiteta najavljuje sigurnu naknadu za državne službenike ukoliko napuste institucije. Ipak, činjenice govore nešto drugo. Uvid u finansijsku situaciju pokazuje da će naknade ostati samo obećanje, jer je limit budžeta daleko ispod potreba, piše Federalna televizija.

Državni službenici iz RS-a spremni su napustiti institucije Bosne i Hercegovine. Čekaju samo, za njih, pogrešan potez visokog predstavnika. Ovaj put imaju i obećanu finansijsku podršku. Predsjednik Milorad Dodik spreman je plaću iz državnog budžeta nadomjestiti platom iz kase RS-a. No, pitanje je kako.

- Nema pravni osnov da isplaćuje nikoga i ni za šta. To nije planirano u budžetu, to je krivično djelo jer budžet ima snagu zakona. Sad dolazimo do onog zadnjeg - nema para jer ove godine treba vratiti još nekih 500 miliona predviđenog duga - ističe ekspert za ekonomiju Svetlana Cenić.

Sindikalci idu na ulice

Tekuća godina za RS počela je čestim najavama finansijskog kraha. U milionskim dugovima s američkim i nezvaničnim evropskim sankcijama, izolovana od fondova i paketa pomoći, novca manjka i za osnovne potrebe entiteta. Mizerne i neredovne plaće sindikalce tjeraju na ulice. Medicinsko osoblje i policajci spremni za proteste, ali umjesto pomoći, Vlada novac troši na svoje prioritete.

- Postoji pritisak na Vladu da se povećaju plate u javnom sektoru, što je ona pokušala da uradi, ali i Međunarodni monetarni fond stavlja primjedbu na visoke troškove javnog sektora. A tu vidimo da se zaista u nekim elementima Vlada bahati, kupuje preskupe automobile. Nema stezanja kaiša, što bi bilo nužno, zbog toga servisiranje obaveza koje dospijevaju nije tako jednostavno - navodi ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

Ako se u ovu računicu dodaju i dodatni izdaci za hiljade zaposlenih iz državnih institucija, jasno je da obećana naknada nije sigurna. A, to bi mogao biti razlog više da napuštanje institucija ostane samo prijetnja, a državni službenici, ipak, na radnom mjestu.

- U državni budžet se svaki dan doznačava jednak iznos i bez obzira na to šta se u državi dešava, te plate su jedine sigurne. Ne znam ko će tu sigurnost ostaviti s obzirom na to da je u RS-u već poduže mrtva trka ko će otići na državni nivo da radi upravo zbog toga - dodaje Cenić.

Dnevnopolitička igra

- Do sada ne možemo reći da zaista jeste postojao finansijski problem, upravo zbog toga ne bih išao na tu varijantu da su najveći problem u čitavoj ovoj priči same finansije nego da je ovo dnevnopolitička igra od koje neće biti ništa. I sam Milorad Dodik zna da od toga neće biti ništa - smatra politički analitičar Velizar Antić.

Prijetnje i uslovi predstavnika RS-a na državnom nivou dio su politike predvođene SNSD-om. Pod parolom zaštite interesa RS-a, vlast i opozicija ujedinjeni. No, ekonomska kriza interese mijenja. A, sigurna plata uvijek je izgledniji izbor pa i u RS-u.