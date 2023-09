Komšić i Bećirović na Vlašiću: Djeci ostaviti sjećanje na generala Alagića

Skup „Dani pobjede, dani ponosa“ održava se danas na Vlašiću, a prisustvuju i članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović te reisul-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.

Ovim događajem se sjeća na pobjedu Armije pod vodstvom generala Mehmeda Alagića iz marta 1995. godine.

Na Vlašiću će se na jarbol postaviti i velika zastava RBiH.

Bećirović je prilikom obraćanja kazao da je pobjeda Alagića označila kraj rata te naglasio da se Bošnjaci nikad neće odreći svog heroja i komandanta.

Može se puno naučiti

Naglasio je da se iz ove bitke može puno naučiti, između ostalog da ne postoje prepreke i da se zajednički sve može.

- Aveti prošlosti ponovo su probuđeni. Već nekoliko mjeseci svjedočimo napadu na ustavni poredak BiH koji još uvijek nije zaustavljen. To je najteži udar na temelje Dejtona od 1995. do danas, to je prijetnja koju niko nema pravo gurnuti pod tepih - poručio je Bećirović.

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je u svom obraćanju čestitao onima koji su uradili kompleks na Vlašiću i pokazali da im je stalo.

- Ali treba da je važno i ovoj djeci. Njima treba ostaviti sjećanje na rahmetli generala Alagića i njegove saborce. Treba reći hvala, nikad dovoljno, onima koji su izgubili svoje zdravlje, dijelove tijela, njihovim porodicama, rekao je Komšić.

Linije su bile jasne

On je rekao da bi mu lakše bilo pričati o vojsci i onome što se dešavalo od 1992. do 1995., nego s pozicije politike.

- Zašto? Linije su bile jasne. Znalo se ko je ispred – neprijatelj. Iza su drugovi, porodica. Danas linije nisu jasne. Puno se pričalo o onome što se dešavalo, o zaista “čudu bosanskog otpora”. Nema bolje riječi. Za dvije godine napraviti vojsku sposobnu da izvede operacije poput ove na Vlašićiu je nevjerovatna stvar. Ja ne znam da li je neko u historiji uspio nešto poput toga. Međutim, postavlja se teže pitanje gdje smo danas, rekao je Komšić.