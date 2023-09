Iz Udruženje žrtava i svjedoka genocida pisali Šmitu: Imate li svijesti da shvatite ozbiljnost problema?

Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je dopis visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Kristijanu Šmitu.



- Da, mi moramo znati ili biti svjesni da je Dario Kordić heroj kod većine pripadnika Hrvatskog naroda. Da li je to normalno ili je to stanje svijesti ili narativ po kojem se vežu historijske ličnosti od Jure Francetića do Darija Kordića. Koji se pravi izbor? Šta je istina, a šta fikcija? Međutim, kada se tom narativu pridruži visoki predstavnik Kristijan Šmit, koji je samo dva dana prije toga na našoj konferenciji o radu haškog tribunala izjavio: 'Nikada više', obećanje nije ispunjeno - navedeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Saopćeno je da im to daje određeni znak šta da radimo dalje.

- Postoji potreba da uradimo više. Potrebno nam je više svijesti da shvatimo ozbiljnost problema, ali jesmo li zaista dorasli da to breme prenesemo na buduće generacije. I odmah nakon toga u društvu Sanje Vlaisavljević pogazi svoje riječi i bez imalo grižnje savjesti nastavi druženje sa osobama koje veličaju presuđene ratne zločince. Gospodine Šmit, imate li svijesti da shvatite ozbiljnost problema - dodali su iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.