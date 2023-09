Trivić o postavljenom bilbordu: Nije prijatan, vidi se vojna oprema

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, kazala je da je jutros kada je krenula na posao u Banjoj Luci ugledala bilbord koji joj nije bio prijatan te je naglasila da je tu bio čovjek i da se na njemu vidi i vojna oprema.

Vidno mjesto

- Jutros kada sam krenula na posao, vidjela sam bilbord. Mogu vam reći da nije prijatan i na njemu piše "Granica postoji", na kojem je čovjek i malo mu se vidi vojna oprema. Nije u civilu - rekla je Trivić gostujući u emisiji "Jutro za sve" na BHT1.

Na pitanje je li jutros postavljen, ona je naglasila da ima već takvih bilborda po gradu. Na bilbordu piše "Zato što ne damo naše nadležnosti".

- To je na vidnom mjestu, na kružnom toku gdje je veliki promet vozila. Za mene takve poruke apsolutne nisu dobre. Ne bi smjele dolaziti s nikakvih strana - dodala je.

Govoreći o Dodikovim najavama o otcjepljenju RS, ako se desi da visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nametne odluke o knjiženju državne imovine, Trivić je poručila da to Dodik često to ponavlja i da je to "izlizano".

Na pitanje da li je tražila, kao ostali predstavnici opozicije u RS od Šmita da smijeni Dodika i time ga uvjetovala odzivom na sastanak, Trivić je istakla da to nikada nije tražila.

- Sa Šmitom sam se sastala prošle godine u junu i tada sam išla da učestvujem na izbore. Sve što sam mu tada rekla, jeste, da ću ja Dodika pobijediti i ostajem pri stavu da suverena narodna volja treba da bude ta koja odlučuje vođenje RS - kazala je Trivić.

Narodna volja brutalno zgažena

Dodala je da je ta narodna volja brutalno zgažena te da se po ovakvom Izbornom zakonu može da gaziti do besvijesti i da zbog toga ne priznaje Dodika kao predsjednika RS.

- Dakle, i ako bi iko imao razlog da se „ljuti“ na Šmita, onda sam to ja i to zbog one rečenice o manjim nepravilnosti na izbornom ciklusu koja je rečena 5. oktobra, a tek 10. oktobra je donesena odluka o kontrolnom brojanju koja je pokazalo da su izbori sve samo ne regularni. Možda će nekom zvučati smiješno, ali iz tih razloga ja ne priznajem Dodika kao predsjednika RS – naglasila je.

Govoreći o tome da li se prijetnje Dodika upućene Šmitu mogu protumačiti kao predstava za javnost, Trivić ističe da se to može tako reći.

- Stalno sam u kontaktu s ljudim i dosta ih vjeruje u to. Imaju opravdane razloge, ali po mom nekom mišljenju, činjenica je da su Šmita postavile velike zemlje i da nema tu puno "igrica". Ova situacija ide u prilog Dodika - istakla je.