Halil Smajić pronašao 3.300 KM, novac vratio nani koja je skupljala za suprugovu dženazu

Halil Smajić iz Sarajeva je prije nekoliko dana pronašao kovertu u kojoj je bilo 3.300 KM, a vraćanjem novca stvarom vlasniku pokazao je dobročinstvo i poštenje, osobine koje krase vjernika.

Naime, Smajić ni u jednom momentu nije pomislio da pronađeni novac zadrži. Kovertu je vratio nani od koje je dan prije kupio automobil marke Golf 2, gdje je koverta s novcem i bila, a koji je nana prodavala jer je bila u potrebi, piše Preporod.info.

Tuđi hak

- Preko poznanika čuo sam da jedna nana s Dobrinje prodaje muževo vozilo, koji je prije četiri godine preselio. Rekao mi je da ta žena automobil prodaje jer treba novac. Iako mi taj automobil nije bio potreban, kupio sam ga kako bi joj pomogao, izašao u susret, jer vozilo nije koristila. Ona je stara i živi sama. Dao sam joj više novca od dogovorene cijene. A, kako je automobil star i kako u je u njega trebalo da se ulaže dosta novca, sa suprugom sam ga pregledao da vidimo šta ćemo trebati popraviti. Otvorimo sam gepek, gledao ima li korozije. Kada sam podigao tapacir supruga je vidjela neku kutiju, a ispod kutije koju smo podigli ispala je koverta. Otvorio sam je, bila je puna novca. Prebrojao sam, ukupno je bilo 3.300 KM. Ni jednog momenta nisam se razmišljao šta uraditi, jer tuđi mi hak ne treba - kazao je za Preporod.info Smajić.

Odmah je, dodaje, uzeo telefon i pozvao vlasnicu. No, kako nije uspio stupiti s njom u kontakt pozvao je poznanika preko kojeg je i saznao za njenu situaciju.

- Ispričao sam prijatelju šta sam pronašao. On mi je rekao: "Halile ti si to pronašao, radi s tim šta hoćeš". Rekao sam mu da je novac nanin te da je on pokuša nazvati i javi joj šta se desilo. Ispričao mi je da je njen muž bio bolestan, da su te pare skupljali za dženazu. Kada je preselio, supruga te pare nije mogla naći. Tražila je po kući i na kraju odustala. Halala ih. Sutradan sam uspio stupiti u kontakt s nanom. Dok smo razgovarali na telefon, plakala je i zahvaljivala. Kada sam sa suprugom otišao da joj to uručim, ispekla nam je kahvu, opet je plakala i zahvaljivala se. Njena suza, ali i sreća za mene su najveća nagrada - kaže Smajić, te dodaje kako u tuđem nema sreće nikome.

Zabranjeno u islamu

U islamu je strogo zabranjeno bespravno uzurpiranje i uništenje, kako javne, tako i privatne imovine, a ukoliko namjerava pronađenu imovinu uzeti za sebe, taj postupak u islamu je zabranjen.

Vjernik je dužan obznaniti da je pronašao izgubljenu tuđu imovinu na prigodan način. Ukoliko se vlasnik javi i dokaže vlasništvo, treba mu predati imovinu. Ako se vlasnik ne javi, imovinu treba podijeliti u njegovo ime siromasima.