Dok Hrvatska i Srbija usvajaju mjere: Hoće li naša država zamrznuti cijene hrane

Profesor Željko Rička, ekonomski stručnjak, podržava ovakav način podrške jer svaka pomoć stanovništvu je potrebna, ali ukazuje i na probleme zbog izostanka sistemskog pristupa borbi protiv inflacije i podršci socijalno ugroženima.

- Ovakve odluke mogu biti isključivo kratkoročnog karaktera, a država će prividno imati povoljniju situaciju s inflacijom. Drugo, to je mjera koja se odnosi na sve nas, pa će i oni koji mogu platiti, a da ne pitaju za cijenu, koristiti te pogodnosti. Mnogo bi bolje bilo to okrenuti prema ljudima s nižim primanjima, pravičnije je subvencionirati dio penzija ili određenih iznosa plaća nego što se to populistički daje svim stanovnicima - kaže Rička.

Povući proizvode

On očekuje i zloupotrebe, na način da se s polica u skladišta povuku proizvodi s ograničenom cijenom, koji će biti vraćeni u prodaju kada mjere ne budu na snazi.

- Ovo o čemu pričamo je zadatak robnih rezervi. Čim cijene odu visoko, intervenira država izbacivanjem na tržište određenih artikala, pa tako obara cijenu. Bolje da su na vrijeme pripremili kvalitetne robne rezerve, a svi kantoni to imaju, tako ne bismo bili prepušteni samilosti trgovaca - ističe profesor Rička.

Izmišljamo toplu vodu

Popunjavanje magacina robnih rezervi u periodu enormnog rasta prihoda ne bi trebalo biti problem, ali još ostaje nepoznanica gdje odlaze viškovi sredstava kojima se svi nivoi vlasti u svakom izvještaju hvale.

- Pustili smo privredu i građane i ne primjenjujemo ni elementarne mjere. Bilo je raznih situacija i ranije, bilo je i katastrofa, ali su postojali mehanizmi koji se po potrebi aktiviraju, dok sada izmišljamo toplu vodu - ističe Rička.