Šmit o posjeti Banjoj Luci: Kretao sam se ulicama, nisam naišao na desetine hiljada demonstranata, koji su najavljivani

Uprkos "zabrani dolaska" koju je nametnuo predsjednik RS-a Milorad Dodik, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je bio u Banjoj Luci. Tom prilikom susreo se sa biskupom banjalučkim Franjom Komaricom.

Dan nakon posjete Banjoj Luci, Šmit je u novoj sezoni podcasta Direktno.

Odgovor na pitanje kako mu je bilo u Banjoj Luci Šmit je počeo u šaljivom tonu, kazavši da je bilo oblačno.

- Čuo sam da će Dodik navodno otpustiti ministra unutrašnjih poslova Sinišu Karana, jer nije u stanju da ustanovi gdje se to nalazi visoki predstavnik. Moram reći da sam se kretao ulicama, vozio se kroz RS, pozdravljao ljude koji su stajali pored puta. Nisam naišao na desetine hiljada demonstranata, koji su najavljivani. Možda je ministar Karan mislio da će biti angažovani ljudi koji traže novac da bi došli na protestni skup - izjavio je Šmit, prenosi Oslobođenje.

Pratim šta radi

Nakon toga, razgovor je nastavio u ozbiljnijem tonu.

- Taj čovjek ima obavezu da se brine za moju sigurnost. Da bi to uradio, on mora iskreno i pošteno da radi. Mogu garantovati da pratim šta on radi. Bože sačuvaj, ne želim mu ništa učiniti, ali on treba da radi svoj posao na demokratski način. Upravo on treba da brine o mojoj sigurnosti. Međutim, ja nisam osjetio da je moja sigurnost ugrožena u Banjoj Luci. Razgovarao sam ne samo sa biskupom, koji je bio jako ljubazan,nego i sa drugim ljudima. Međutim, ako se neko ne slaže sa nekom mojoj odlukom, ne moramo razbijati glave jedni drugima. Tada se dođe i kaže: "Gospodine Šmit, mislim da bi se ovo trebalo drugačije uraditi - i to je uredu, rekao je Šmit.

A onda je opet sve "okrenuo" na ironiju.

- Mislim da ministar Karan ima problem. Ja jučer nisam čak ni automobil mijenjao. Ako tako nešto nije u stanju da ustanovi, kakva je onda to policija - dodao je Šmit.

Ne vodi članstvu u EU

U toku razgovora osvrnuo se i na to da se u RS-u dovodi u pitanje njegov diplomatski status.

- Kakva je to priča, ljudi. Ovo je kao pozorište. Ovo je kao da majmuni nastupaju u cirkusu. Ja sam akreditirani diplomata. Možda neki u Banjoj Luci ne vide to tako, ali to me uopće ne zanima. EU je jako iritirana. Ako se odigravaju ovakve gluposti, to ne vodi BiH ka članstvu EU. Ja sam uvijek spreman za šalu. Međutim, ne mogu se samo gluposti "valjati" jedna za drugom. Trebamo razgovarati pristojno, kao ljudi. Dodik vara ljude zato što iznosi lažne tvrdnje. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je u julu odgovorio na pitanje kako se vrši imenovanje visokog predstavnika. Zar Dodik nije pročitao taj odgovor, ili mu se on ne dopada? Da li ni Gutereša neće niko štititi ako dođe ovdje? Vidite na kako klizavom terenu se on sada nalazi. Za one koje to zanima, ja ću, naravno, dolaziti u RS i razgovarati sa ljudima. Neću posjetiti baš svakog političara, ali ljude hoću. Političari su očito izgubili nit. Oni ne znaju koliko podrške dobijam i iz RS-a, jer i ljudi u RS-u žele, kao i svi drugi, da idu razumnim putem, a ne žele ovakvu cirkusku predstavu - istakao je Šmit.