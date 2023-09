Sve veća potražnja za luksuznim stanovima: U Tuzli jedan prodat za više od milion KM

Niže cijene stanova u našoj zemlji za sada su samo želja. Cijene nekretnina i ove godine rastu. Svjedoče o tome i podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, koji pokazuju da je cijena prodatih novih stanova po kvadratnom metru u drugom kvartalu ove godine iznosila 2.603 marke. U poređenju sa istim periodom prošle godine, to je povećanje za pet posto. Sudeći prema procjenama agenata za nekretnine, oni koji su se odlučili za kupovinu stana - nemaju mnogo razloga za optimizam, piše Federalna.

Odlučili ste kupiti stan? Odredili ste zahtjeve i krenuli u potragu? Ubrzo će vas dočekati neugodno iznenađenje. U zavisnosti od lokacije i kvadrature, morat ćete izdvojiti u prosjeku pet posto više nego što biste prošle godine. I nije tu kraj, jer cijene rastu iz dana u dan. Tako kvadrat stana u Tuzli, u novogradnji, košta od tri do pet hiljada. Ove cijene prati i Mostar, dok cijene kvadrata stana u Sarajevu idu čak i do 8.000 maraka. Kako do stana sa bh. primanjima?

Razlike u cijenama

- Kirija je sad minimalno 500 KM. Ko može da digne kredit, opet mu se isplati da kupi stan bez obzira na to što je skup. Kada dignete kredit, otplatite ratu i živite u svom stanu. Onako ste uvijek podstanar.

- Treba biti više podsticaja sa malo većom svotom novca nego što je to do sad bilo.

- Previsoke. Generalno katastrofa. Najkraći mogući odgovor – katastrofa.

Razliku u cijenama prave lokacija, grad, reputacija investitora, novogradnja ili starogradnja. Zanimljivo je, ipak, poručuju agenti, da interesovanja ne manjka. Sve je više onih koji žele atraktivnu nekretninu uprkos visokim cijenama. Ide li to u prilog tezi da je trend ulaganja u nekretnine sve popularniji i u našoj zemlji.

- Pojavio se jedan novi trend u prodaji nekretnina, nova grupa kupaca. To su ljudi koji žele kvalitetne, atraktivne nekretnine, luksuzne i ekskluzivne stanove - i oni su spremni da plate mnogo više. Veća je kupovna moć te grupe kupaca - u Tuzli se desilo prije mjesec-dva da je jedan stan prodat za više milion KM - kaže Abdulah Kapić, agent za nekretnine.

Veća potražnja nego ponuda

Glavni grad naše zemlje posebno je interesantan za potencijalne kupce, ali i investitore. Podaci govore da bh. dijaspora i dalje velika sredstva ulaže upravo u nekretnine, pretežno novoizgrađene stanove. Potražnja je tako velika da je to teško ispratiti.

- Momentalno je nešto manja ponuda nego potražnja, ako govorimo o samom Sarajevu. U Sarajevu se malo toga gradi u odnosu na ovako ozbiljan grad, grad koji ima toliko potražnje. Tradicija naroda sa ovih prostora je da štedi u nekretninama - ističe Spaho Ljajić, agent za nekretnine.

Štedi ko može. Vratimo se početku priče. Oni sa prosječnim primanjima u našoj zemlji, sa ovakvim cijenama stanova, teško da mogu riješiti i svoje stambeno pitanje, a o ulaganjima u investicije i ne razmišljaju. Inflacija, nesiguran ambijent i spora administracija neki su od razloga zbog kojih se ne grade veći stambeni kompleksi koji bi mogli značiti nižu cijenu za krajnje kupce.