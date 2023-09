Konaković iz Njujorka za "Avaz": Koristimo svaku priliku da na pravi način predstavimo BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković trenutno boravi u Njujorku, gdje prisustvuje otvaranju 78. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda.

Kako je istakao u razgovoru za portal "Avaza", Generalna skupština UN-a je mjesto na kojem su otvorene svjetske teme u kojima nema, u oficijelnim dijelovima, puno rasprave o bilo kojoj zemlji, pa ni BiH.

Pomaci i problemi

- Na marginama tog događaja sastajemo se s velikim brojem visokih dužnosnika, lidera iz svjetskih i evropskih zemalja i, naravno, prezentiramo naša dostignuća, govorimo o pomacima koji se u BiH dešavaju, ali i o problemima koje ponovo prouzrokuju političari iz bh. entiteta RS. Što bi rekao naš narod, u nevakat. Baš u vrijeme kada bismo trebali iskoristiti ovaj evropski zamah i nekako kapitalizirati to što smo do sada radili. Da se ove stvari pretvore u tu konačnu odluku o početku pregovora i da osjetimo značajnu podršku EU u smislu podrške proširenju na zapadni Balkan - rekao je Konaković.

Ističe da su imali veliki broj sastanaka jučer te da ih i danas i sutra očekuju dva dinamična dana.

- Sve do kraja našeg putovanja u Americi, u kojem nakon Njujorka idemo u Vašington, i tamo imamo sastanke s vrlo važnim osobama iz političkog života, kongresmenima, senatorima. Srest ćemo se s Gabrijelom Eskobarom (Gabriel Escobar) i Derekom Čoletom (Derek Chollet) i još nekim zvaničnicima. Dakle, jedna vrlo dinamična agenda, naravno, koristimo svaku priliku da na pravi način prezentiramo BiH. Primijetio sam i više sam puta to govorio, šteta je što su se do sada o nama odluke donosile iako nismo mi prisutni, da mi kažemo svoju stranu, donesemo svoje istine, to više nikada neće biti isto. Mi pričamo ono što je o BiH istina i to, naravno, već ima impakt i efekte na političku scenu, onaj dio koji donosi odluke u BiH - ističe ministar vanjskih poslova.

Brojni sastanci

Osvrnuo se i na sastanak koji će danas imati s predstavnikom EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednikom Evropske komisije Žozepom Boreljom (Josep Borrell).

- Danas upravo nakon otvaranja i prvog dijela debate na Generalnoj skupštini imamo sastanak s Boreljom. Imamo danas veliki broj sastanaka, s, recimo, Latvijom, koja je, također, članica EU, od koje očekujemo podršku u donošenju ovih važnih političkih odluka. Imamo i neke sastanke koje ne bismo imali priliku organizirati da nismo došli ovdje, u Njujork. Recimo, danas s ministrom vanjskih poslova Argentine. Sastat ćemo se s našim tradicionalno važnim partnerima, ministrom turizma Saudijske Arabije i ministrom vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, dakle, to je ta agenda koju smo mi nametnuli. Bosna i Hercegovina je mjesto na kojem se Istok i Zapad mire i ljube, a ne mjesto na kojem se svađaju, kako bi neki političari u BiH voljeli. Imat ćemo do kraja još nekoliko sastanaka, s ministrom vanjskih poslova Turske, sutra imamo bilateralni sastanak, i još s nekim važnim partnerima koje ćemo informirati o svim dobrim stvarima u BiH i zatražiti podršku.

Nikada nećemo raditi na štetu BiH

Komentirao je kratko i izjavu ministra finansija Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića, koji je nakon sjednice Vijeća ministara izjavio da "budžet, najvjerovatnije, neće biti usvojen zbog suludih zahtjeva, prvenstveno Ministarstva odbrane BiH".

- Iako nisam bio prisutan, komuniciram s kolegama Helezom, Fortom i Hurtićem. Čuo sam da postoje neke nove političke zavrzlame u kojima se traže neki novi dodatni ustupci. Nije to ništa neuobičajeno, nije ništa novo, toga smo se već nagledali. Nadam se da će 25. septembra, kada je sastanak lidera koalicije na nivou države, i te stvari biti otkočene, da će se normalizirati taj politički put kojim smo krenuli. Samo ću reći jednu stvar – nikada nećemo praviti ustupke prema bilo kome na štetu države BiH. Kada kažem da to nije na štetu BiH, znači da je u korist svih ljudi u BiH koji žive u oba bh. entiteta i Distriktu Brčko BiH. Dakle, ne vidim da bi to što mi zagovaramo, dakle korist države BiH bilo kome moglo štetiti. Nastavit ćemo, naravno, razgovarati, dogovarati se, praviti kompromise, ali na štetu države - nikada - zaključio je Konaković u razgovoru za portal "Avaza".