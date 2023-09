Isak o vožnji helikopterom: Jesam ga koristio, snimao se i snimat ću se i dalje

Ministar unutrašnjih poslova FBiH Ramo Isak gostovao je na tuzlanskom Kanalu 21, gdje odgovarao na brojna pitanja koja se tiču sigurnosti i borbe protiv kriminala, izazovima sa kojima se FUP susreće, ko se treba bojati Rame Isaka...

Osvrnuo se i na kritike zbog vožnje službenim helikopterom, u kojem je tada bio i njegov sin federalni zastupnik Arnel Isak. Podsjećamo, snimak je postao viralan na društvenim mrežama.

- Tada smo imali sastanak s jednom ambasadom, kada je bio famozni let o kojem su mediji malo previše pisali, gdje smo dogovarali, znate da smo napokon donijeli odluku o jedinstvenoj uniformi na teritoiji FBiH. To je jedan projekat koji je skup, koji su svi željeli, ali nisu uspjeli, ja sam sa mojim timom za 100 dana to uspio, donijeli smo odluku prošla je jednoglasno na Vladi, a trebala su se obezbijediti sredstva - rekao je Isak.