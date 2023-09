Eskobar izrazio zabrinutost za BiH: Dodik dovodi u pitanje osnove stabilnosti i bezbjednosti uspostavljene prije više od 25 godina

U osvrtu na to što je Srbija još jednom propustila da se usaglasi s kaznenom politikom zapadnih saveznika prema Rusiji – Eskobar je ukazao da ta država ne bi trebalo da bude, kako se izrazio, stranac u evropskoj porodici.

- Moram da dodam još nešto. Tokom prošle sedmice uznemirile su me informacije da se Lajčak našao na meti napada na kosovskim društvenim mrežama. Tražio sam od predsjednice Osmani i premijera Kurtija da ih osude. Ne kažem da dolaze iz redova Vlade Kosova, ali potrebno je jasno istaći da su neprihvatljivi napadi lične prirode na specijalnog izaslanika - precizirao je Eskobar.

- Lajčak uživa puno povjerenje Evropske unije i Sjedinjenih Država. Poslije kraha razgovora, 27 država članica Evropske unije javno je Lajčaku uputilo podršku. Dakle, to je nešto sa čime će on (Aljbin Kurti, premijer Kosova, prim.nov.) morati da se nosi. Lajčak i dijalog neće nestati. Neće zemlja od million i po stanovnika ubijediti transatlantsku zajednicu sa 700 miliona ljudi da promijeni taktiku - rekao je Eskobar - dodavši da je potreban pragmatičniji pristup Vlade Kosova.

On je dodao da ne prihvata kritike na račun angažmana posrednika u razgovorima, diplomate Miroslava Lajčaka.

On je rekao i da je vrijeme za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova. Precizirao je da, nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da mijenja strana koja, kako je naznačio, djeluje po principu - uzmi ili ostavi.

- Sa jedne strane su članice Sjevernoatlantske alijanse koje su veoma posvećene svom NATO i evropskom putu. Tu su i preostale tri koje se bore s poteškoćama. Tokom susreta s njima dosljedno sam prenio da Sjedinjene Države podržavaju njihov euroatlantski put. Voljeli bismo i željeli da sve one riješe unutrašnje i regionalne razlike koje ih sprečavaju da napreduju - naveo je Eskobar.

- Predsjednik Milatović je imao važne i produktivne sastanke sa savjetnikom Šoleom, državnim sekretarom i predstavnicima Bijele kuće. Sjedinjene Države su bile vrlo jasne da želimo da vladu čine isključivo partije usredređene na evropske integracije i posvećene NATO-u, koje dijele naš stav u vezi s Rusijom. Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi s tim i on je signalizirao da se saglasio s tim. Želimo da se formira vlada i okupe stranke. On, kao šef države, ima veoma važnu ulogu da ljudima prenese pravu poruku. Tako da smo uvjereni da je razumio ono što smo mu prenijeli - rekao je Eskobar za Glas Amerike.

- Reći ću da smatramo da Srbija treba da uvede sankcije. Ona nema nikakvu zakonsku obavezu da to učini i očigledno je da se radi o državi koja samostalno provodi sopstvenu spoljnu politiku. Dakle, to je ono što smo dosljedno prenosili i ja ću to ponoviti - napomenuo je Eskobar koji, kako je naveo, zbog tijesnog rasporeda još nije razgovarao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

- Nadam se da ćemo se vidjeti tokom sedmice - dodao je Eskobar.

Osjećaj odgovornosti

Ukazao je na zabrinutosti u vezi s Bosnom i Hercegovinom.

- Ona, kao što znate, ima pred sobom velike izazove. Najveći je to što Milorad Dodik dovodi u pitanje osnove stabilnosti i bezbjednosti uspostavljene prije više od 25 godina - Dejtonski mirovni sporazum i sve strukture unutar njega, uključujući uspostavljanje mira i poziciju visokog predstavnika. To je trenutno najveći izazov za Bosnu i Hercegovinu - naveo je Eskobar.

Založio se da strane koje, kako je ukazao, imaju razvijen osećaj odgovornosti, pronađu način za osnaživanje Dejtonskog sporazuma i pokrenu evropski put Bosne i Hercegovine.