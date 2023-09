Trivić: Ne podržava otcjepljenje RS-a, to ne bi donijelo dobro nikome

Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta, govorila je o brojnim aktuelnim političkim temama, a posebno se osvrnula na Milorada Dodika.

U uvodnom dijelu gostovanja na Federalnoj televiziji govorila je o radu Vijeća Ministara BiH.

- Treba se vratiti u onaj period brzog formiranja vlasti koji je i praktično bio jedini rezultat na osnovu kojeg je dobiven, nezasluženo, kandidatski status BiH. Nakon tog početničkog zanosa, „Dodik će se promijeniti“, „bavit ćemo se programskim stvarima“, vrlo brzo, nije prošlo ni mjesec, već se ušlo u faze blokada, i s jedne, i s druge i s treće strane.

Nisam mogla vjerovati da neko može naivno vjerovati da će se bilo koji politički akter tek tako promijeniti i njegova već zacementirana ideološka stajališta, konkretno, ako govorimo o Miloradu Dodiku – kazala je Trivić za FTV.

Državotvorna politika

Na pitanje o razlici između državotvorne politike njene strane i SNSD-a, istakla je da sličnosti postoje.

- Republika Srpska unutar BiH temelj je moje politike. Neki drugi govore o otcjepljenju. Moja politička opcija i ja lično, ne govorimo o otcjepljenju. Eto, tu je razlika.

Ne podržavam to jer znam čemu to vodi. To ne bi bilo dobro nikome - ni regionu, ni BiH, ni ljudima koji ovdje žive, kojih sve više, zbog takve retorike, odlazi. Po pitanju kampanje „Granica postoji“, koju iz sjene vodi SNSD – ni sa tim se ne slažem. Nije dobro izlaziti na međuentitetske linije i davati signale tenzija. Sve političke teme rješavaju se za političkim stolom. To je moj stav – rekla je Trivić.

Odbijanje sastanka sa Šmitom

Govorila je i o odbijanju susreta sa visokim predstavnikom.

- Ni po ovoj temi nisam „u istoj koloni“ sa Dodikom. Ja njega ne zovem turistom i ne govorim mu ružne riječi. Nismo se sastali zato što nismo htjeli da budemo mi ti preko kojih se prelama nešto što je, uslovno rečeno, verbalni rat, između Šmita (Schmidt) i Dodika. To nije naša bitka. Pitanje je zašto je Šmit upao u Dodikovu matricu, a s druge strane neki njegovi potezi su išli u korist Dodika – smatra Trivić.

Ustavni sud BiH

Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, Trivić je odgovorila i na pitanje da li podržava SNSD u ovom segmentu.

- Podržavali bismo ih kada bismo znali da su to striktni stavovi od kojih se neće odustati. Koji će biti toliko čvrsti da niko ne može da kaže - Dodik ovaj put neće prevariti. Ne može se ni prebrojati koliko je puta SNSD prekršio vlastite zaključke zaključila je predsjednica Narodnog fronta.