Za vikend padavine, naredne sedmice stabilizacija vremena i lagani porast temperature

Ciklona će u dane vikenda u Bosni i Hercegovini donijeti padavine i manje topao zrak u odnosu na proteklu sedmicu. Padavine bi u pojedinim područjima mogle biti obilnije tako da su moguće bujične poplave naročito u urbanim zonama. Najviše padavina očekuje se u Krajini i u južnim i jugozapadnim područjima.

Od utorka, 26. septembra, do kraja mjeseca izgledna je stabilizacija vremenskih prilika i lagani porast temperature zraka.

Minimalne temperature zraka od nedjelje varirat će od 9°C do 15°C u Bosni, na jugu zemlje do 18°C. Najveće dnevne vrijednosti temperatura biće u rasponu od 11°C do 16°C u Bosni, u Hercegovini do 22°C. Od utorka jutarnje temperature u rasponu od 12°C do 18°C na do 22°C na jugu zemlje. Najviše dnevne u rasponu od 17°C do 23°C u Bosni, na području Hercegovine do 27°C.

Početkom oktobra prema trenutnim prognostičkim modelima prognozira se stabilno vrijeme. Nove padavine moguće su od 4. oktobra, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.