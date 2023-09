Premijer UK sa sindikatima zdravstvenih radnika: Povećane plate, ukidaju se liste čekanja do kraja godine

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predstavnici tri sindikata iz oblasti zdravstva potpisali su danas ugovore o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva.

Radi se o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i tehničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji KS, te Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području KS.

Zdravstvena reforma

Premijer Uk je istakao da su Vlada KS, Ministarstvo zdravstva KS i predstavnici sindikata učinili najbolje u ovom trenutku, te je izrazio zadovoljstvo što sa riješenim statusima naših medicinara završavamo ovu i ulazimo u narednu kalendarsku godinu, dodavši da je to najbolji preduslov za zdravstvenu reformu na kojoj Vlada KS radi već par godina.

- Suština izmjena, pored tehničke činjenice da se kolektivni ugovori produžavaju do aprila 2025. godine, jeste povećanje satnice u ovoj godini na 3,0, a od iduće godine na 3,07, također uspjeli smo dogovoriti sa sindikatima da će sa menadžemetima zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo učiniti sve da liste čekanja do kraja ove godine budu ukinute. Vlada i sindikati imaju zajednički interes, a to su zadovoljni pacijenti, te ćemo s naše strane učiniti sve da pacijenti budu zadovoljni, kako kroz finansiranje različitih preventivnih programa putem ZZO-a koji su planirani za narednu godinu, ali i kroz kadrovsko kapacitiranje naših zdravstvenih ustanova. Onog trenutka kada podjednako budu zadovoljni i nezadovoljni i jedna i druga ugovorna strana, možemo reći da smo uradili dobar posao. U interesu svih nas je da izbjegnemo štrajkove, gdje bi samo pacijenti ispaštali - rekao je premijer Uk.

Izbjegnut štrajk

Izet Hočko, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, izrazio je zadovoljstvo što je izbjegnut štrajk u kojem bi štetu trpila Vlada KS, sindikati, ali najviše građani.

- U svojim nastupima smo uvijek govorili da želimo biti partneri Vladi KS i učiniti najbolje za naše građane. Izmjena satnice je u redu, tu nemam prigovora, iako je moglo biti bolje, jer postoje značajna finansijska sredstva u ZZO. Mi smo prvi u svijetu koji ćemo ukinuti liste čekanja. Nadam se da će u budućnosti pregovori biti mnogo kraći i sa mnogo više razumijevanja, iako smo na kraju uspjeli sve okončati na zadovoljstvo svih, a najviše građana koji će biti u prilici da redovno dobiju zdravstvenu zaštitu - rekao je Hočko.

Predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu KS Senad Sadiković kazao je da je ovakav dogovor nabolje što se moglo uraditi u ovom periodu.

- Zahvaljujem se Vladi KS i našim članovima koji su prihvatili ove uslove. Nadam se da ćemo u narednom periodu još bolje pregovarati i osigurati još bolje uslove za zdravstvene radnike u KS. Najviše nam je drago što nije došlo do generalnog štrajka, kako pacijenti ne bi ispaštali - naveo je Sadiković.

Važnost medicinskih sestara i tehničara

Predsjednik Sindikata medicinskih sestara i tehničara KS Elvedin Vatreš istakao je veoma dobru saradnju s Vladom te naveo da su pomaci itekako vidljivi.

- Zahvaljujem se premijeru Uku, resornom ministru, te svim drugim ministrima koji su bili za povećanje satnice, odnosno poboljšanje našeg zdravstva. Mi ćemo nastojati da uradimo što više možemo - naveo je Vatreš.

On je naglasio važnost medicinskih sestara i tehničara za zdravstveni sistem te je naveo da su oni najviše uz pacijente, da ih dočekuju i ispraćaju prilikom bilo koje intervencije.