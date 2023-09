Uživo / Amar Bajramović je pobjednik trke za tinejdžere

Kompanija "Avaz-roto press" danas u najvišoj zgradi u BiH organizira spektakl - 9. vertikalni maraton "Avaz Tower Running".

Za ovu utrku moglo se prijaviti u nekoliko kategorija, a to su profesionalci žene i muškarci, rekreativci žene i muškarci, tinejdžeri od 12 do 18 godina, kao i dječija utrka namijenjena za one najmlađe do 12. godina koja će biti revijalnog karaktera.