Sukob ministara: Helez Nešića nazvao narkomanom, a ovaj mu uzvratio da je on alkoholičar

Ministar odbrane BiH Zukan Helez sinoć je gostovao na Face televiziji kod Senada Hadžifejzovića. Tom prilikom razgovarali su o brojnim temama, a dotakao se Helez i kolege iz Vijeća ministara Nenada Nešića kazavši da "njemu zavisi koliko potegne 'bijelog', tako reaguje" te da mu treba logoped da bi radio s Nešićem odnosno da bi ga mogao razumjeti šta kaže.

Nešić na to nije ostao imun te je preko saopćenja za javnost rekao kako je Helez bruka ne samo za Vijeće ministara i trojke, već i čitave BiH.

Sudska mušterija

- Alkohol mu je izgleda pomutio stanje uma. Jedino tako mogu objasniti oscilacije u njegovom ponašanju. Dok nama iz RS, na sjednicama Vijeća ministara, redovno ponavlja da je "velika šteta što Bošnjaci nemaju lidera poput Milorada Dodika kojem skida kapu i koji je lider regiona", pred kamerama bi se obračunavao sa Dodikom. Dok me pri susretima oslovljava "Neške i brate", pred kamerama me optužuje da koristim narkotike. Na Sudu će imati priliku dokazati svoje tvrdnje - naveo je Nešić.

Dodao je da je jasno da je Helez revoltiran jer su demontirane njegove laži da ima ''obavještajni podatak da Milorad Dodik priprema bijeg u inostranstvo''.

- Kada su laži demontirane, on kaže da to nije podatak OBA niti drugih agencija iz BiH. Dakle, Helez sada kaže da sarađuje sa stranim obavještajnim agencijama, što je ozbiljno krivično djelo. Sam je implicitno priznao da ovakve dezinformacije plasira za interes stranih obavještajnih službi, za šta naš Krivični zakon propisuje kaznu od jedne do deset godina zatvora - istakao je Nešić.



Rekao je da je Helez stara sudska mušterija.

- Idikativno je da uoči svakog sastanka partnera koji čine Vijeće ministara Helez istupima truje atmosferu. On je najveći protivnik Evropske unije i ima mnogo razloga da sumnjam da radi za najradikalnije islamiste. U životu sam se tri puta napio i to mi je najveći poročni grijeh, ali ni tada nisam tukao ljude na parkingu bolnice, niti u kafanama, a ni na stadionu kao što je to činio Helez. No, svakako, iskustvo pred sudovima dobro će mu doći u predstojećim procesima - naveo je ministar sigurnosti Nešić.

Nepremostiva razlika

Smatra da ni druge Helezove izjave ne mogu smatrati racionalnim, poput onih o ratnim planovima 'A' i 'B', zahtjeva za izdvajanje milijardu KM za kupovinu oružja, kao i prijetnji predsjedniku Srbije.



- Između mene i Heleza postoji nepremostiva razlika. To nije ni vjerska ni politička razlika, nego ljudska. Nenad Nešić javno kaže sve što misli i isto govori i sa upaljenim i sa ugašenim kamerama. Zukan Helez je najveći mogući poltron kada nema kamera, dok se pred kamerama junači, a onda nam se izvinjava kako je to "zbog birača jer ih gazi SDA". Redovno, kada je iznerviran, uzme termin na Face TV, da posije laži o onima koji su ga iznervirali. I u životu i u politici mora postojati obraz. To što Helez ne zna šta je to, njegov je problem i to će morati dokazati na sudu. On može odgajati svoju djecu u ambijentu da su loše stvari normalne, ali moja djeca neće slušati o narkoticima jer ih od malih nogu učim da to nije normalno i da alkohol i droge uništavaju ljude. Ako pak misli da ću ja ušutiti i uplašiti ga se, poput onih ljudi koje je premlaćivao - prevario se. Vidimo se, Zukane, na sudu, a do tada ne pokušavaj da me omekšaš kao što si to činio ranije - zaključeno je u saopćenju Nešića.