Mislite da je jednostavno trčati uz stepenice: Pogledajte kako su do cilja došli rekreativci

Za ovu utrku moglo se prijaviti u nekoliko kategorija, a to su profesionalci žene i muškarci, rekreativci žene i muškarci, tinejdžeri od 12 do 18 godina, kao i dječija utrka namijenjena za one najmlađe do 12. godina koja će biti revijalnog karaktera.

Organizirana je i utrka za rekreativce. Pobjednik je bio Mirza Hadžić, drugo mjesto je ostvario Amel Velić, a treći je bio Eman Spahić.