Svaka čast: Vatrogasac Jasmin Žigić u punoj opremi istrčao 36 spratova "Avazovog" tornja

Osim zahtjevnih utrka do 36. sprata najviše i najljepše zgrade u regionu, pažnju prisutnih privukao je i vatrogasac Jasmin Žigić.

On je odlučio da se prijavi za utrku i 780 stepenica pretrčao je u uniformi, a na leđima je nosio opremu tešku 20 kilograma!

No, on je izdržao i do 36. sprata i vidikovca, gdje je bio cilj, došao je za nešto više od 9 minuta.