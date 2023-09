Dodik: Predložit ću deklaraciju o suverenosti BiH, ako nećete onda priznajte da ste poltroni

Uoči sutrašnjeg koordinacijskog sastanka koalicijskih partnera na nivou BiH, čiji će domaćin u Mostaru biti HDZ BiH, lider SNSD-a, Milorad Dodik je izjavio „da ono što moramo da uradimo jeste da rješavamo probleme“.



- Epicentar svih razgovora je Ustavni sud i Izborni zakon. Mislim da se nećemo moći kreati dalje, dok ta dva pitanja ne riješimo, to nije nikakva prijetnja. Mislim da smo mi pokazali kroz podršku pet zakona koje smo imali u posljednje vrijeme, rekli da smo ozbiljni u tome. Ali, ne može se dešavati da se samo jednim rješava problem, a drugi da se ignorišu - rekao je Dodik novinarima uoči donatorskog ručka za završetak obnove Saborne crkve u Mostaru.

Međunarodni faktor u BiH

Međutim, nastavio je govoriti o odnosu prema, kako je rekao, međunarodnom faktoru u BiH, istakavši da je on jasan te se obrušio na visokog predstavnika u BiH.

- Posljednjih dana mogli ste da vidite taj neligitimni predstavnik, mi smo ga od početka odbacili, jer nije bio legalno izabran. I to svi znaju. Ali, ove druge zajednice ga uzmu, kad treba i ne treba i što kaže narod „opiče“ po njemu, ali u svakom slučaju, u zadnje vrijeme veoma jasno se izvlači linija njegove podrške fašističkim strukturama iz Drugog svjetskog rata, gdje je on kao ministar odbrane pokušavao da rehabilituje jednog od ljudi iz vazduhoplovstva i gdje je imao problema u Njemačkoj, a onda dođe nama ovdje da priča u bilo kojem svojstvu. Ima da zaćuti i da nestane. Nije relevantan i nema moralnog osnova da bilo o čemu priča - kazao je Dodik.

Dodao je kako se svijet promijenio, a "neki žele da samo BiH ostane jednako, samo bošnjačka, muslimanska i ničija više".

"Svijet više nije isti"

- Svijet više nije isti. Nema više one strahovite moći SAD, koji telefonom rješavaju stvari. Imate ovdje jednog šalabajzera ovdje koji je ambasador SAD, umišljen i prepotentan i misli da je neki Mesija koji je došao da nama govori šta treba da radimo. On je usložnio probleme u BiH i najveće usložnjavanje problema u BiH je napravio Marfi, trenutni američki ambasador. On je jedan obični lažov i petljanac koji putem zloupotrebe svojih kanala pokušava da prikaže crnom situaciju. Ona nije takva, ona je loša samo zato što ima takvih kao što je Marfi pa se miješaju u unutrašnje stvari ove zemlje - uvredljivo je govorio predsjednik SNSD-a.

Rekao je kako će predložiti sutra donošenje deklaracije o suverenosti BiH.

- Stalno pričaju o teritorijalnom integritetu BiH, ovdje u Federaciji i o suverenitosti. Evo, ja ću predložiti tu deklaraciju, da se donese na parlamentu, a to znači da nema visokog predstavnika, da nema sudija Ustavnog suda, ako hoćete suvereno, a ako nećete, onda priznajte da ste poltroni i priznajte da niste suvereni. Nemojte pričati o duplim aršinama. To su stvari koje trebamo staviti na dnevni red političkih foruma, ako hoćemo nešto da uradimo, a ne da mlataramo, pa dođe Šmit, pa namjesti nešto Hrvatima, Hrvati prezadovoljni, dok nisu shvatili da sljedeći put ako se primijeni da ta pravila koja je Šmit nametnuo, a slučajno se muslimani udruže do mjere da nema između njih svađe, onda nema nijednog Hrvata u strukturama vlasti. Eto, šta im je uradio. Sada trebamo promijenit izborni zakon, eto sad. I , je li treba ja da pričam o tome ili neko ko predstavlja Hrvate - nastavio je Dodik.

"Onda Bosne nema"

Potom je iznio kako su Bošnjaci rekli da je to nedopustivo te pokušali s nemirima, dok nisu shvatili da mogu da „dohakaju“ Hrvatima na sljedećim izborima.

- Nažalost, takvo nešto će se desiti, ali onda Bosne nema. Naprosto je nema. Hoćete Bosnu? Ja sam spreman da je prihvatim onakva kakva je u Dejtonskom sporazumu. Bosna sa lažnim prevarantom Šmitom i Marfijem koji daje dnevni red i program Vladi FBiH, nema šanse. Hoće li to shvatiti Bošnjaci i Hrvati, ne znam, ali mi smo shvatili - kazao je Dodik.