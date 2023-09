Pravdao je milionsku pljačku, ne čudi to što brani Zildžića: Šta će se i kada još otkriti o Bakirovim potrčcima

Nakon nekoliko dana šutnje predsjednik SDA Bakir Izetbegović je progovorio o slučaju uhapšenog zastupnika u Parlamentu Federacije BiH Salke Zildžića, koji je pokušao prijeći granicu s oružjem.



Inače, ovaj radikal i nasilnik u petak je priznao krivicu za nedozvoljeno posjedovanje oružja u Srbiji te je osuđen na kućni zatvor u trajanju od godinu. Prema Krivičnom zakonu Srbije, on će ovu kaznu moći otkupiti. Prema Izbornom zakonu BiH, onaj ko je osuđen na kaznu zatvora od šest mjeseci li duže s danom pravomoćnosti sudske presude ostaje bez funkcije, što znači da Zildžić više neće biti zastupnik u Parlamentu FBiH.

No, iako je bilo evidentno da je počinio krivično djelo, Bakira Izetbegovića to nije spriječilo da stane u odbranu svog jurišnika.

Sigurnosno pitanje

Možda bi se Izetbegović i odrekao potkapacitiranog kadra, koji je instalirao na brojne stranačke funkcije, no problem u tome predstavljaju mu i informacije da je on sa sobom nosio počasnu iskaznicu OSA-e, koju, prema zakonu, mogu dobiti samo bivši uposlenici ove agencije, i to odlukom direktora.

Ovo je samo jedan u nizu skandala Bakirovih potrčaka s bivšim šefom OSA-e, crnolistašem Osmanom Mehmedagićem Osmicom na čelu, koji je godinama služio interesima s Poljina, a to nije samo političko već mnogo krupnije sigurnosno pitanje, i pitanje je vremena kada će biti otkrivena i druga nedjela ljudi koji su godinama vodili državu.

Zbog tog začaranog kruga ne može se Bakir odreći Salke, značilo bi to i odricanje od Osmice. Taj luksuz sebi nije mogao priuštiti, pa je izašao u medije i poručio da se nada da će Zildžić biti oslobođen.

Porodični čovjek

Iako nije uopće demantirao da je Zildžić nosio pištolj, svjestan incidenta koji je napravio, Bakir je kazao da je Salko otac četvero djece i parlamentarac te da se nada da će Srbija to razmotriti i pustiti ga iz zatvora. Umjesto da kao parlamentarac ima veću odgovornost, on je na ovaj način samo priredio još veću bruku državi, a argumentacija o roditeljstvu u sudu je totalno irelevantna, inače većina kriminalaca nikad ne bi završila u zatvoru.

Posebno je parala uši Izetbegovićeva rečenica da bi bilo dobro za odnose BiH i Srbije da se ovaj slučaj riješi „pozitivno“, aludirajući time da se osoba koja je počinila teški prekršaj treba naći na slobodi.

No, ne čudi ovakav pristup Bakira, s obzirom na to da je pravdao i pljačku Fadila Novalića preko respiratora u KCUS-u, gdje sjedi njegova žena, koji nisu bili upotrebljivi za ono za što su nabavljeni, a građane su koštali više od 10,5 miliona KM.

Crna lista

Iako je u početku govorio da su to neupotrebljivi respiratori, koji maksimalno jedan sat mogu držati ljude na životu, nakon podizanja optužnice okrenuo je ploču. Kasnije je govorio da su to dobri respiratori, koji se koriste i u KCUS-u, a da je optužnica montirana. I nakon nepravomoćne presude on i dalje stoji iza Novalića, koji je sada kolega Salki Zildžiću u Parlamentu FBiH.

Stao je Izetbegović i iza Novalića i kada je završio na američkoj crnoj listi zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera kako bi im poslao pismo i pohvalio svoj „rad“ u ranijem periodu. On je to smatrao benignim problemom i poručio da američke sankcije takvim stvarima gube smisao.

Vjerovatno u ovakvom pristupu prekršajima i kriminalu u vlastitim redovima i stoji odgovor na pitanje zašto je SDA danas opoziciona stranka.