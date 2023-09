Čeka se odluka Suda: Hoće li Salko Zildžić danas biti pušten iz pritvora, evo šta kaže sudija Milinković

Salko Zildžić potpisao je u petak Sporazum s Višim javnim tužilaštvom u Užicu o priznanju krivice. Sporazum predviđa kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Sporazum je proslijeđen Višem javnom sudu.

Ukoliko ga Sud u najkraćem prihvati, Zildžiću, koji je uhapšen u Srbiji, bit će ukinut pritvor. No, pitanje je hoće li Viši javni sud u Užicama prihvatiti sporazum Tužilaštva.

Ročište zakazano za 12 sati

O tome će se više znati danas iza 12 sati, što je za "Avaz" potvrdio i sudija Zoran Milinković. Kako nam je rekao, ročište je zakazano u 12 sati.

Sporazum između Tužilaštva i Zildžića postoji, ali moramo vidjeti da li je on dobar i dali ima uslova da to sud prihvati. Vidio sam da ima ta priča godinu dana kućnog zatvora, ali to moramo da potvrdimo, da li je sve uredu po Zakonu - kaže Milinković.

Zildžić je uhapšen prije sedam dana graničnom prijelazu Bajina Bašta nakon što je u njegovom auto pronađen pištolj.

Šta se desilo?

Međutim, prema sporazumu koji su Zildžić i njegov advokat isposlovali sa srbijanskim tužilaštvom, kazne praktično neće ni biti, pa bi Zildžić trebao biti pušten i prije nego što istekne 30-dnevni pritvor koji mu je prethodno određen.

Šta se u međuvremenu desilo, kako je postupak ekspresno proveden, jesu li telefonske linije između Sarajeva i Beograda bile usijane, javnosti za sada nije poznato, ali očigledno je funkcioner SDA imao značajno drugačiji tretman u odnosu na bh. patriote koje su se ranije nalazile na udaru srbijanskog pravosudnog sistema.