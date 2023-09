Ramiz Pološ prije dvije decenije otišao u šumu da živi: Vlašićki Robinzon prihvatio zakone prirode, otkrili smo njegovu tajnu

I tu poče razgovor o svemu i svačemu. Nas sve zanima, ali šta je to što je Ramiza ponukalo da dođe u divljinu i počne život samo i isključivo po uzusima prirode?

- Poslije rata sam ja vidio da ovo neće na dobro. I tada sam odlučio doći ovdje i uzgajati koze. Tada sam živio pod stijenama, imao sam koze i stijene. Mislio sam da će to ići dobro. Ljudi me obično pitaju šta je mene natjeralo na tu patnju. Ma nije to patnja, to je jedna komedija životna. I nije mene niko natjerao, ja sam sam izabrao to, tu mi je i supruga - govori Ramiz.

Suprugu teško da je ikada iko od bh. medija snimio.