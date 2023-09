Prof. dr. Elmir Sadiković za "Avaz": Dodikova politika je sigurnosni izazov

Stanje političke bezidejnosti i neodgovornosti, društvene neizvjesnosti i siromaštva rezultat je loših politika koje građani legitimiraju u izbornim procesima, kaže za “Avaz” prof. dr. Elmir Sadiković, šef Odsjeka za politologiju Fakulteta političkih nauka UNSA-e. Komentirajući aktuelnu političku situaciju u BiH, naglašava da je vrijeme da priznamo da nismo dovoljno politički zreli, jer uporno vjerujemo političarima koji svoje interese, populizmom i nacionalno-romantičarskim lažima iz 19. stoljeća, predstavljaju kao opće i ostvarive.



Kriza od rata

Podsjeća da kriza u kontinuitetu traje od rata, a da je za sadašnje stanje u dobroj mjeri odgovorna i promjena kursa međunarodne politike koja je, nakon decenije intervencionizma i jačanja države, pogrešno procijenila da domaći akteri mogu preuzeti odgovornost.

- Institucionalni kapaciteti države, prije svega pravosuđa, nisu bili spremni za izazove s kojima se sada suočavamo. Unutardržavni konsenzus o prirodi i karakteru zajednice nismo postigli. Ako uz sve to imate negaciju institucija države i institucije visokog predstavnika, kao konačnog tumača Dejtonskog mirovnog sporazuma, logičan ishod je stanje u kome se sada nalazimo - pojašnjava Sadiković.

Međunarodna zajednica gubi utjecaj na režim u RS, stavovi Vijeća za provedbu mira (PIC) i odluke visokog predstavnika se ne poštuju. To u kontekstu globalnih izazova, posebno nakon dramatičnih izvještaja s Kosova, pojačava osjećaj nesigurnosti. Sadiković kaže da međunarodnom politikom dominiraju nacionalni interesi velikih sila i da ne trebamo imati iluziju da je BiH njihov primarni interes.

Stradanje naroda

Dodikovu politiku konfrontacije sa Zapadom smatra iracionalnom i neobjašnjivom sa stanovišta interesa RS i srpskog naroda, jer Dodik svojim potezima priziva intervencionizam međunarodne zajednice.

- Priželjkuje raspad EU i nove geopolitičke okolnosti koje će omogućiti raspad BiH i stvaranje ''velike Srbije''. Bilo bi dobro da malo razmisli, pa i u kontekstu stradanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu, šta bi se moglo desiti da desničari njegovih svjetonazora dođu na vlast u Njemačkoj i drugim zapadnoevropskim zemljama. Njegova politika je sigurnosni izazov, jer ne znamo u kojoj mjeri je samostalan u donošenju političkih odluka - ističe Sadiković.

Put do konsenzusa

Politika u BiH očigledno ne može biti medij društvene integracije, ocjenjuje, već tu ulogu mogu imati ekonomija i svakodnevna interakcija među ljudima.

- To daje nadu da je moguće doći do političkog i društvenog konsenzusa, koji nam je prijeko potreban. Put do konsenzusa prevazilazi okvire BiH. Bez promjene političkog pristupa Hrvatske, a posebno Srbije, prema BiH kao državi u kojoj se, osim etničkih identiteta, može razvijati i identifikacija s državom kao cjelinom, taj cilj teško možemo ostvariti. Rješenje za mir i stabilnost cijelog regiona je u članstvu u EU i u NATO-u. To je historijski proces koji se može usporiti, ali ne i zaustaviti - zaključuje prof. dr. Elmir Sadiković.

Jedini razuman put

Bez imovine BiH nije država, već unija dva entiteta, a odlaskom stranih sudija iz Ustavnog suda BiH bila bi uklonjena ključna prepreka institucionalnoj secesiji RS, kaže Sadiković, naglašavajući značaj ova dva pitanja za budućnost i opstojnost države. Nakon usvajanja nekoliko zakona čini se da će upravo ovi propisi biti kamen spoticanja na evropskom putu, na kojem naš sagovornik, iako je EU jedini razuman put za BiH, ne očekuje revolucionarne pomake.

- SNSD i HDZ svoje političke ciljeve pretpostavljaju članstvu u EU. Imamo paradoksalnu situaciju da, uz uvjete koje nam postavlja EU, SNSD i HDZ reformske zakone uvjetuju i svojim zahtjevima. Drugi razlog je sam proces koji BiH mora proći da bi postala punopravna članica EU. Zaboravljamo da je 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije samo uvjet za početak pregovora. Otvaranje i zatvaranje 35 pregovaračkih poglavlja će zahtijevati velike strukturalne promjene. U ovim okolnostima taj cilj ne možemo ostvariti do kraja 21. stoljeća. Integracija u EU je dvosmjeran proces. Jedinu nadu vidim u promjeni politike proširenja, o čemu se sve češće govori unutar EU - ističe Sadiković.

- Reakcija međunarodne zajednice će uvijek biti srazmjerna procjeni zaštite njihovih interesa u BiH i na zapadnom Balkanu. Mislim da je interes zapadnih sila mir i eliminacija malignog ruskog utjecaja u regiji - naglašava on.