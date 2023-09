Delić: Zakonom o ujednačavanju penzija ispravlja se nepravda prema pripadnicima Armije RBiH

Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH (OSBiH) donesen je na današnjoj sjednici Parlamenta FBiH po hitnom postupku. Time se ispravlja nepravda prema pripadnicima OSBiH kroz propis kojim se vojnim osiguranicima izjednačava isplatni koeficijenat kod obračuna penzija - saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.



To ministarstvo, koje je predlagač zakona, u razlozima za njegovo donošenje, između ostalog, navodi da je Prijedlog zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u OSBiH eliminisanje nejednakosti nastale uvođenjem diferenciranih isplatnih koeficijenta za istu kategoriju vojnih osiguranika koji su stekli pravo na penziju u periodu do 2018. godine, a po istom Zakonu o službi u OSBiH, što je dovelo do derogiranja načela jednakosti pred zakonom i što je u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH, te odredbama Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

- Donošenjem lex specialis zakona o ujednačavanju penzija ostvarenih po Zakonu o službi u Oružanim snagama BiH izbjegli smo intervencije u članu 140. Zakona o PIO kako ne bismo ugrozili dostignute isplate za više od 430.000 penzionera, a istovremeno ipak ispravili nepravdu prema ovoj kategoriji vojnih osiguranika, te ispoštovali ustavnu obavezu jednakosti pred zakonom, kao i odredbe Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Praktično, smatrali smo ovo najboljim rješenjem i za Zavod penzijsko-invalidskog osiguranja Federacije i za same vojne osiguranike - izjavio je Adnan Delić nakon donošenja zakona na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

Do stupanja na snagu ovog zakona preostalo je još njegovo potvrđivanje na Domu naroda FBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.