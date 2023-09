Da li će u historiju dinastija Izetbegović ili SDA: Bakir pokušava kompletnu stranku povući na dno

Kongres Stranke demokratske akcije održat će se 14. oktobra ove godine. Prema trenutnoj situaciji kandidati za predsjednika SDA su Bakir Izetbegović i Šemsudin Mehmedović.



Iako je Izetbegović učinio sve što je u njegovoj moći da Mehmedović ne bude kandidat, korišten je i Edin Ramić za promjenu mišljenja i „zavrtanje ruku“ u RS, no Mehmedović je prikupio dovoljan broj potpisa kako bi bio kandidat na Kongresu.

Umjesto da se napravi ambijent za unutarstranačko nametanje i predstavljanje kandidata, od toga zapravo nema ništa. Zapravo, iz ove stranke nisu još uvijek niti objavili službeno da je Mehmedović prikupio dovoljan broj kandidatura, nego to javnosti saznaje od njega.

Nakaradan sistem

Čak je prije dva dana održana i sjednica Predsjedništva SDA, a niti jedan zaključak se nije odnosio na Kongres ili takvi nisu prezentovani medijima. Vjerovatno se sada pokušavaju osporiti potpisi koje je Šemsudin Mehmedović prikupio s ciljem da Bakir Izetbegović nastavi zajedno sa suprugom Sebijom Izetbegović upravljati strankom koju je „dobio kao naslijeđe“, kako je to sam rekao za arapske medije.

Tako bi Bakir Izetbegović ostao u ambijentu koji je sam napravio da je skoro pa nemoguće da postoji više kandidata na Kongresu. Osim visokih uslova za kandidaturu za predsjednika stranke problem predstavlja i to što se rukovodstvo bira „odozgo“, a ne od lokalnog nivoa.

Zbog toga ljudi iz starih rukovodstava biraju predsjednika stranke, a ukoliko se procijeni da bi neko mogao biti neposlušan u tim organizacijama se uspostavljaju povjereništva, kako bi se na Kongres poslali isključivo poslušni ljudi. To je na svojoj koži najbolje osjetio Senahid Spahić, funkcioner iz Doboja, kojeg je stranačke funkcije koštala fotografija sa Šemsudinom Mehmedovićem.

Može se slobodno reći da je Mehmedović uspio već na neki način ostvariti malu pobjedu time što je uopšte postao kandidat u pravilima igre koje je postavljao Izetbegović, ali za pravu pobjedu će mu biti potrebno puno više.

Na drugoj strani, ovo je četvrti put da je Bakir Izetbegović kandidat za predsjednika stranke. Ovaj put u borbu ide kao penzioner i to prvi put nakon toga što je doveo stranku na nivo opozicione. Prvi put ide u borbu za predsjednika stranke čiji funkcioneri otvoreno pričaju protiv zapadnog svijeta, koji je već odustao od njega.

Osim toga, Izetbegović sada u svojim redovima ima prestupnike, presuđene kriminalce, američke crnolistaše, a iza kojih čvrsto stoji.

Pravdanje prestupnika

Za kršenje zakona druge države od strane zastupnika u Parlamentu FBiH Salke Zildžića on kaže da je on otac četvero djece, za milionsku pljačku Fadila Novalića na respiratorima on tvrdi da je riječ o montiranoj optužnici i kako se samo Bošnjaci hapse, za Osmicino prisluškivanje neistomišljenika on je od State Departmenta tražio dokaze, iako je već duže vremena u javnosti bio snimak razgovora prvog obavještajca porodice Izetbegović sa Gordanom Tadić, gdje je on otvoreno govorio da prisluškuje novinara „Dnevnog avaza“. Za Fadilovu zloupotrebu ličnih podataka penzionera, on je kazao da američke sankcije gube smisao s obzirom da zbog toga ljudi završavaju na njima.

Takav Izetbegović ne može vratiti kredibilitet stranci, jer je on i bio dio procesa koji su doveli do toga da je SDA ono što jeste danas. Očito je da je trenutno pitanje da li će u historiju otići dinastija Izetbegović ili kompletna stranka zajedno sa Bakirom i Sebijom Izetbegović još četiri godine na vrhu nje.