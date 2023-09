CIK BiH: Predstavljanje mogućnosti uvođenja novih tehnologija u izborni proces

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) i Udruženje izbornih zvaničnika u BiH, zajednički su pripremili program Dani otvorenih vrata „Promocija novih tehnologija u izbornom procesu“, koji će biti održan od 9. do 13. oktobra, u periodu od 14.00 do 15.30 sati.

Razgovor sa članivima CIK-a

Predsjednik CIK-a BiH Suad Arnautović kazao je Feni da će svaki dan studenti, učenici, birači, građani, predstavnici medija, predstavnici političkih stranaka i drugi zainteresirani moći da posjete Centralnu izbornu komisiju, da razgovaraju sa članovima i uposlenicima CIK-a i da vide izložbu najsavremenije opreme koja je namijenjena za skeniranje glasačkih listića i skeniranje otiska prsta i biometrijske osobne iskaznice.

Po njegovim riječima, to će biti prilika da se u neposrednom kontaktu s predstavnicima Centralne izborne komisije razgovara o mogućnosti uvođenja novih tehnologija u izborni proces u BiH za naredne lokalne izbore.

Prilika za pitanja

- Pored uvida u savremenu tehnološku opremu, bit će to prilika da se postave pitanja predstavnicima CIK-a BiH i o drugim aktualnim dešavanjima u vezi s izbornim procesom u BiH - najavio je Arnautović.

Da bi se nove tehnologije počele primjenjivati u izbornom procesu osnovni preduvjet je da Parlamentarna skupština BiH donese izmjene i dopune Izbornog zakona kojima bi predvidjela mogućnost korištenja te opreme, odnosno te procedure na biračkom mjestu.

- Mi ćemo ovim korakom samo pokazati da postoji rješenje koje bi zadovoljilo najveći broj zahtjeva, a to je da je primjenjivo u BiH i da može efikasno da rezultira brzim transferom rezultata i brzim saopćavanjem rezultata i najtačnijim mogućim rezultatima glasanja na izborni dan - kazao je Arnautović, te dodao da o tome ipak ključnu odluku donosi Parlamentarna skupština BiH, a ne CIK BiH.

Uvođenje novih tehnologija

Govoreći o tome šta bi značilo uvođenje novih tehnologija u izborni proces, Arnautović kaže da bi apsolutno došlo do poboljšanja izbornog procesa na biračkom mjestu, što je najvažnije.

- Dakle, prvo bi se dobila potpuna i tačna identifikacija i autentifikacija svakog birača. Također, došlo bi do apsolutne brzine i tačnosti prebrojanih listića i ostvario bi se brz transfer rezultata sa svakog biračkog mjesta u BiH do glavnog servera. Što znači da bi mi rezultate izbora imali u toku izborne noći najbrže moguće dosad u historiji. Osim tačnosti, došlo bi i do tehnološkog unapređenja cijelog procesa – zaključio je Arnautović.