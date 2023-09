Majka stradale Džene Gadžun: Očekivali smo da se izjasne da nisu krivi, nadamo se da će Sud biti pravedan

U Kantonalnom sudu u Sarajevu u toku je ročište o izjašnjenju o krivici u slučaju smrti dvogodišnje djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja.

Na ročištu danas su krivicu negirali Suad Rožajac i Jasmina Halimić, dok je na prošlom to uradila Nina Jovanović.



Nakon ročišta se obratila Amila Gadžun, majka stradale djevojčice, koja je bila posebno emotivna.

- Svi su se izjasnili da nisu krivi, to smo donekle i očekivali. Očekujemo da Sud bude pravedan, da donese konačnu odluku da kaže jesu li krivi ili nisu krivi, da im se oduzmu licence i da se kazne. Jedini Sud to može da dovede do kraja - poručila je Amila Gadžun.