Konaković o kandidaturi Izetbegovića: Lijepa vijest za nas, uskoro će biti novih "izdajnika" koji će napustiti SDA

Ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i lidera stranke Narod i pravda Elmedina Konakovića vijest o odluci Izborne komisije Stranke demokratske akcije (SDA) zatekla je na istanbulskom aerodromu gdje je sletio pri povratku iz Vašingtona.

Konaković je, opće poznato, i bivši član ove stranke zbog čega nam je rekao da ga ova vijest nije uopće iznenadila.

Nije iznenađenje

- Od starta sam govorio da je moja procjena da Mehmedović (Šemsudin, op.a.) neće moći ući u utrku, jer ja još znam kako stvari u SDA funkcionišu. S aspekta BiH, države kojoj zaista treba snažna SDA, šteta je da Izetbegović ne dozvoljava da se SDA reformiše, da bude stranka koja bi sigurno bila u onom starom kapacitetu i sjaju, poželjan partner za odbranu svih tekovina vrijednosti, zaštitu BiH i njenog razvoja. Međutim, s njim na čelu, zaista je tu stranku pretvorio u nešto potpuno drugačije. Sreća je s aspekta nas kao konkurenata SDA. Mogu reći da je za nas lijepa vijest da Izetbegović ostaje na čelu. Mi, kao konkurenti SDA poprilično nam godi ova informacija jer znamo šta se unutar stranke nakon toga uglavnom dešava. Tu će vjerovatno doći do erozije, još nekih i odlazaka, to su novi-budući "izdajnici", svi oni koji napuste SDA. Iz ta dva ugla posmatram. Ali ponavljam, to za mene nije nikakvo iznenađenje. Tako je odradio i prošli Kongres, tako će dok bude imao kuveta baviti se strankom - istakao je Konaković.

Konaković je naglasio da je i on bio je jedini kandidat za lidera NiP-a, jer su tako svi zajedno odlučili.

- Međutim, SDA kao najveća stranka, s najvećim brojem glasova i najdužim stažom... Koji će ovo Izetbegoviću biti mandat? E to je nešto što je već škakljivo, malo za razmišljanje. U Statutu NiP-a stoji da predsjednik ne može imati više od dva mandata. Ograničili smo ih. Ne mislim da stranke koje imaju vječne lidere i vječne predsjednike imaju festival demokratije - rekao je Konaković.

Dodao je da su korijeni SDA u svim porama društva i da je još ima ogroman broj ljudi koji u sistemu rade.

Velika šteta za BiH

- Mi nismo još kako treba prišli toj vlasti, a vlast smo već pola godine, malo više. Jako teško ide smjena i promjena tih kadrova. Njih ima jako puno. Ne mislim da će doći do gašenja stranke, ali ono što se dešava je i vidljivo - unutar SDA ne postoji kritička masa - nego da se Izetbegović okružuje ljudima koji su galamdžije, gundžije, ljudi koji se na svaki način obračunavaju s političkim neistomišljenicima, i to je koncept koji SDA doveo na nivo na kojem nikad nije bila - naveo je Konaković.

No, dodao je, ima nešto još opasnije za što Izetbegović radi.

- U svom narativu počeo je kreirati poprište sukoba Istoka i Zapada i time nanosi veliku štetu, zaista, državi. To zbog posla koji radim vidim, jer to je potpuno nepotrebno, u BiH se Istok i Zapad mire, sastaju, ljube, svi ljudi su spremni da shvate razlike i da Istok i Zapad podrže BiH nego njegovo liderstvo u kojem on poziva Istok da se suprotstavi Zapadu u BiH. Štetno je. Zato nije dobro. Kao predsjednik NiP-a mogu reći da sam s osmijehom dočekao ovu vijest - zaključio je Konaković.