Helez o nazivanju Nešića narkomanom: Četiri puta sam prešutio kada me napadao, morao sam presjeći, izvinjavam se građanima

O posjeti ministra odbrane RH, odnosima sa tom zemljom, stanju u Oružanim snagama BiH, dolasku novih snaga EUFOR-a, kontroli neba iznad BiH i drugim političkim, ali i sigurnosnim temama - za Dnevnik D Federalne televizije je govorio ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Helez o jučerašnjem sastanku s ministrom odbrane Hrvatske Marijom Banožićem kaže da je Hrvatska naš komšija, a da bismo ušli u NATO i EU potreban nam je svaki glas.

- Potrebno je jako lobiranje Hrvatske i mislim da su spremni. Povratili smo poljuljane odnose. Dogovorili smo da preko Hrvatske NATO pokriva naše nebo, tako da se neće dešavati preleti kao onda kad je Dodik išao s Milanovićem na Hvar. Moći će on letjeti, ali kada bude imao dozvolu - pojasnio je Helez.

Nesuvisle izjave

Ističe kako su odnosi BiH i Hrvatske su uzlaznoj putanji.

- Jedino su malo nesuvisle izjave Milanovića, a kada je u pitanju Plenković i ostali, izjave su uglavnom pozitivne i podržavaju nas. Jako je bitan stav Hrvatske. Ona nama treba i nema potrebe da se svađamo, i mislim da su voljni da uđemo u euroatlanske integracije - smatra on.

Potvrdio je da je tačno da lobira da se broj pripadnika EUFOR-a poveća.

- Nađite mi političara koji za tri dana da razgovara sa tri ministra odbrane. Ministar Norveške, Hrvatske i sutra sa ministricom odbrane Austrije. Imat ću i sastanak s ministrima Njemačke i Turske. I nisu to slučajno te države. Norveška je kontakt ambasada s NATO, a i generalni sekretar je iz te države, u Austriju idem zbog produženja mandata Althea, problematično je ko će biti zapovjednik. Da pokušamo da produžimo mandat zapovjedniku koji je Austrijanac, zato što dolazi zapovjednik iz Mađarske. Nemamo ništa protiv Mađarske, ali s obzirom na Orbanove stavove i stavove oko BiH, moramo reagovati da pokušamo to spriječiti. Režim Orbana je sličan onome Dodika, Putina - naveo je.

Multietnički sastav

Na pitanje ima li išta protiv da, ukoliko dođe do proširenja sastava EUFOR-a u BiH, dio jedinica čini vojska Hrvatske.

- To je definisano davno i ne bih ulazio u te zamke. Potpuno je nebitno. Imamo pripadnika toliko država, to je multietnički sastav. Nama je bitno da ovdje bude mir i da sačuvamo stabilnost. S obzirom na ovo što se dešavalo na Kosovo. Kurti je odigrao mudro. U jednom trenutku Kosovo je bilo u političkoj defanzivi. Ovim terorističkim činom, Srbija je podržala teroriste, cijela EU se okrenula protiv toga što je uradio Vučić - izjavio je Helez, te naglasio da su to ljudi koji huškaju sirotinju, a svoju djecu sklone.

Dodao je i da Vučić već godinama plaši izjavama da je vojska Srbije u pripravnosti.

- Oni su nemoćni da bilo šta urade. Mi to sve pratimo. Nismo ni u kakvoj pripravnosti. Nama još uvijek niko ne prijeti. Sigurnosne provjere govore da nema nikakve opasnosti.

Komentarišući nedavni susret s ministrom odbrane Velike Britanije kazao je kako su dogovorene dvije jako bitne stvari.

- Jedna će biti za nekoliko dana i to će se vidjeti, a ova druga će biti malo kasnije i ona je još bitnija. Dosad sva pomoć koja je dolazila od naših partnera, sve je bila neborbena oprema, vrijeme je da to okrenemo. Još iz 1997. sporazum između tri države - BiH, Srbije, Hrvatske, balans u naoružanju. To ne poštuju ni Srbija ni Hrvatska, odnosno oni rade svoje, a mi se ne naoružavamo. Stalno je blokada. Moj cilj je da otklonimo tu blokadu, i mi ćemo nabaviti novu opremu i naoružanje - kategoričan je ministar.

Historijski iskorak

Upitan u kakvom su stanju Oružane snage BiH tvrdi da je napravljen historijski iskorak.

- Povećali smo budžet OSBiH za 90 miliona, povećali smo primanja za 28 posto. I ponovo se vraća interes za Oružane snage - rekao je.

O navodnom Dodikovom planiranju bijega iz BiH i gdje planira pobjeći kaže:

- Bilo koji stanovnik ne znam da vjeruje ako bude presuda da Dodik treba u zatvor da će on ležati u zatvoru jer on ima kuću u St. Peterburgu, stan u Moskvi, po Beogradu. Logika je jedna, ali naravno da sam imao obavještajne podatke, da već priprema i ko bi trebao da ga naslijedi. Vučić mu nije dao tu podršku da odatle pobjegne, ali jedna druga evropska država s kojom Dodik, jedino sa njom ima dobre odnose, dobit će dva sata prostora da ode - tvrdi Helez.