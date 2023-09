Mehmedović: Sve je podređeno želji "neprikosnovenog" lidera, koji želi do kraja uništiti stranku

Nakon što je odlukom Izborne komisije SDA zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović eliminiran iz borbe za predsjednika stranke poručio je da nastavlja borbu do konačnog cilja.

- Potpuna uzurpacija pravila izbornog postupka, potpuna uzurpacija SDA od strane Izetbegovića i njihove klike, desila se manifestacijom nedemokratskih metoda, kao i brisanjem volje članstva SDA. Naime, iz medija smo saznali da je izborna komisija odbacila Prijavu kandidature za Predsjednika SDA.

Masakrirali odbore

Pored toga što je 19 općinskih organizacija poslalo nominaciju centrali SDA, Izborna komisija sebi daje za pravo da “izabira” koje su validne a koje ne. Sve je podređeno želji “neprikosnovenog” lidera da bude jedini kandidat na Kongresu SDA. Izborna komisija je i sastavljena da ispunjava želje lidera, koji želi da douništi stranku, a da za to bude neko drugi kriv. Nije im bilo dovoljno što su masakrirali općinske, regionalne i kantonalne odbore, niti im je dovoljno smijeniti članove GO SDA koji su se drznuli da podrže nominaciju Mehmedovića, već idu i korak dalje cijeneći ko je validan a ko ne.

Članstvo SDA je ogorčeno takvim postupkom, a kakve će posljedice biti po SDA vidjet će se na Kongresu ali i poslije. Ogadili su politiku, stranku, nažalost i državu mnogim mladim ljudima svojom bespoštednom željom za moći. Dokle, Bakire!?

Bošnjaci nikada nisu od rata pa do danas ovako poniženi i obespravljeni. Članovi SDA su dignuli glavu, i neče klečati u opoziciji kao najjača stranka u državi zbog katatrofalnog rukovodstva nekolicine ljudi. Trojka nema snagu da se suprotstavi narastajućim fašizmima iz susjedstva, a Bakir niti zna niti ima hrabrosti da im se suprotstavi. To može samo reformisana SDA. Ovakva je svrha sama sebi. Izolovani smo od svih, a ovaj potez će zasigurno gurnuti SDA u još veću izolaciju. Šta će to značiti i za SDA i za državu Bosnu i Hercegovinu..osjetit će se vrlo brzo.

Historijska uloga

Članovi GO SDA i SDA delegati na Kongresu imaju historijsku ulogu, da istrgnu iz ruku SDA uzurpatora mehanizma vođenja stranke i konačno oslobode SDA, koja nije porodično naslijeđe! Eto, stigli smo do trenutka u kojem ta gadljiva politika treba da pokaže svoje pravo lice, i uspijeva u tome, ali tu se život ne završava. Kamo sreće da se to dogodi i u stvarnom svijetu, a ne samo u našim glavama. Da gadljiva politika zauvijek završi svoje, a zamijeni ju časno, pošteno, odgovorno i šarmantno djelovanje najsposobnijih u korist općeg dobra. Držite li to nemogućim, sjetite se da je svaka utopija ostvariva ako u nju povjeruje dovoljno ljudi. No put do realizacije sigurno neće biti kratak, niti lahak… Hvala svakom čovjeku koji se odvažio da izabere slobodu nasuprot straha ili lične pozicije… mnogo ih je danas više nego jučer, a siguran sam da će ih svakim danom biti više…

Time će moja misija biti lakša i djelotvornija... Vjerujem u pobjedu dobra, vjerujem da se oholost, licemjerje, nepoštenje i sve druge bolesti duše mogu i moraju ukloniti iz naših života. Nastavljamo borbu bez straha do pobjede - rekao je Mehmedović.