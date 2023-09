Konaković nakon sastanka sa Rasmusenom: Možemo još dosta uraditi po pitanju bilateralnih odnosa, posjetit ću Dansku

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković sastao se danas s ministrom vanjskih poslova Kraljevine Danske Larsom Lokeom Rasmusenom.

Nakon sastanka je održana konferencija za medije, a šef bh. diplomatije je kazao da je jak intenzitet na diplomatskoj sceni, gdje BiH pokušava predstaviti sve što je pozitivno urađeno.

- Važno je da gosti dolaze i posjećuju našu zemlju, što ranije nije bio slučaj u prethodnih nekoliko godina. Poželit ću toplu dobrodošlicu gospodinu Rasmunsenu, koji je rado viđen u BiH. Vrlo nam je važno da slušamo poruke koje govore o drugačijoj politici proširenja u EU, koja je vidljiva, jasna i artikulisana u ovom trenutku. Nažalost zbog agresije na Ukrajinu ova priča ima novu fazu, a mi pokušavamo u BiH, u komplikovanim političkim okolnostima, iskoristiti momementum i isporučiti što više obaveza iz famoznih 14 prioriteta, kako bi se u izvještaju o BiH zabilježio napredak, kako bi napravili nekoliko novih koraka kako bi se približili EU. U njoj bi pod kišobranom sigurnosti, stabilnosti, ova država uspjela naći trajni unutrašnji mir i baviti se objektivnim i realnim problemima građana, a ne historijom oko čega se mi ne slažemo - rekao je Konaković.

Dodao je da su razmijenili ozbiljne informacije, a da je on obećao da će posjetiti Dansku.

- Možemo još dosta više po pitanju bilateralnih odnosa, rasla nam je i ekonomska razmjena u posljednjih godinu dana, to pokazuje i da tu ima dosta potencijala. To trebamo zbog ovih od 16.000 do 23.000 ljudi, koji žive i rade u Danskoj, a rođenjem su iz BiH - kazao je.

Osvrnuo se i na uspjehe vlasti u BiH.

- Imamo ovih pet evropskih zakona, brzo formiranje Vijeće ministara BiH, program reformi, najveći budžet u historiji, imamo strahove zbog izjava u RS i zbog ponašanja nekoliko političara iz ovog dijela BiH. Objasnio sam da ruski utjecaj u BiH razumijemo i da nam pravi problem, ali da u EU treba biti svjesni toga i da trebamo zajednički doći do rješenja, jer i najveći broj ljudi u RS podržava evropsku priču. Pričamo o štapovima i mrkvama, svaki put to ponovimo, razumijemo da postoji štap, ali nam treba nekoliko mrkvi da bi poboljšali evropski put. Tražimo više integracija prije proširenja, tražimo približavanje evropskom tržištu, tražimo olakšice za naše kompanije kako bi izdržale tržišnu utakmicu, kako bi ljudima u BiH poboljšali uslove života, kako bi ostali u našoj zemlji, jer je najveći problem odlazak ljudi iz naše zemlje - poručio je Konaković.