Dodik o Konakoviću: Njegova retorika se ne razlikuje od one koju smo čuli od Turković

Predsjednik RS i lider SNSD-a Milorad Dodik danas se obratio medijima nakon sjednice Izvršnog komiteta ove stranke.

Kako je rekao, on će biti jedini kandidat na tu poziciju na Saboru stranke koji se održava sutra u Doboju.

- Nije bilo drugih kandidata, raduje me činjenica da su ljudi dali toliko povjerenje - rekao je Dodik.



Ponovio je i da RS se zalaže za poštovanje Ustava, odbranu pozicije RS, kao i da neće biti usvajanja nijednog zakona dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda.



"Krši političke konsenzuse"

Odgovarajući na novinarska pitanja osvrnuo se na navode ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića koji je nešto ranije govorio o ruskom utjecaju u BiH kazavši kako je štetan.

Dodik je iskoristio priliku da izvrijeđa Konakovića.

- Njemu treba da se obračunava sa RS. Nisam znao da je tako glup da kaže da se sve svodi na Rusiju. Ni Tito nije dozvoljavao da ode na 20 dana u Ameriku i šepuri se a u zemlji ostavi sve svoje probleme. Tamo dobacuje i negativno priča o RS i pokušava je predstaviti kao problem. To govori da je odustao od politike zajedničkog djelovanja. Krši političke konsenzuse, situaciju predstavlja onako kako on želi. Kad njega slušate on je pun nekog zagovaranja za razgovore, uvažavanje, a kad ostane sam, njegova retorika se ne razlikuje od one koju smo čuli od Bisere Turković.

Dodaje da su oni "ostvarili svoje ciljeve" kroz aranžman.

"Pokušao se predstaviti kao Majka Tereza"

- Moram mu poručiti da one ciljeve koje smo mi htjeli da ostvarimo kroz ovaj aranžman, mi smo ostvarili. On nije naš zajednički ministar vanjskih poslova, s ovim što radi po svijetu kako kleveće i omalovažava. To je nešto što je neprihvatljivo. Kada idete na međunarodnu scenu, morate predstavljati dogovorene ciljeve.

Nije propustio priliku da se opet osvrne na visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt).

- Što se tiče Šmita, njemu je poznato da on nije imenovan od stranih faktora. Kome to vrijedi da više govorimo? Konaković ne provodi politiku partnera na nivou BiH, nego neku svoju i politiku stranaca. Pustit ćemo da vidimo. OK. RS ima pravo da donosi svoje zakone.

Konaković nema neku snagu. Pokušao se predstaviti kao Majka Tereza, ali je podmukli tip koji provodi bošnjačku politiku - dodao je Dodik.