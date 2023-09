Bećirović poručio ministru vanjskih poslova Danske: Strateški ciljevi BiH su NATO i EU

Članovi Predsjedništva BiH razgovarali su sa ministrom vanjskih poslova Kraljevine Danske Larsom Lokeom Rasmusenom (Lars Løkke Rasmussen) o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i saradnji dvije zemlje.

Strateški vanjskopolitički ciljevi

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović zahvalio se na sveukupnoj podršci Kraljevine Danske. On je naglasio da su državni organi Bosne i Hercegovine jednoglasno definirali strateške vanjskopolitičke prioritete, a to su EU i NATO. Entiteti i niži nivoi vlasti unutar nedjeljive države Bosne i Hercegovine nemaju nikakve nadležnosti kada je u pitanju vanjska politika i zato je odluka nenadležne Skupštine entiteta RS o vojnoj neutralnosti pravno ništavna. Sve dok državni organi Bosne i Hercegovine ne promijene zakone i druge akte, koji trasiraju vanjsku politiku države, svi predstavnici države Bosne i Hercegovine dužni su ih poštivati. To je temeljni princip funkcioniranja svake pravne države.

Tokom sastanka Bećirović je, između ostalog, predložio:

- da se u što kraćem roku zaključi bilateralni sporazum o dvojnom državljanstvu između Danske i Bosne i Hercegovine kako bi bivši državljani Bosne i Hercegovine mogli izvršiti povrat svog državljanstva, bez odricanja od državljanstva Danske.

- da Danska u kontekstu EU integracija ponovo otvori Ambasadu Danske u BiH.

Napad na ustavni poredak BiH

Bećirović je upoznao ministra Rasmusena sa trenutnom situacijom u Bosni i Hercegovini i napadu na ustavni poredak naše zemlje. On je rekao da je važno stabilizirati prilike u Bosni i Hercegovini i zaustaviti rušenje ustavnog poretka, kako bi se država Bosna i Hercegovina mogla, između ostalog, posvetiti EU i NATO integracijama.

Ministar vanjskih poslova Kraljevine Danske Lars Loke Rasmusen je rekao da su situacija u Bosni i Hercegovini i odnosi na Zapadnom Balkanu postali dio političke agende Danske. On je istakao da EU treba ojačati svoje odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i podržati njihove ambicije u pogledu članstva u EU.

Unapređenje ekonomske saradnje

Tokom sastanka konstatirano je da su bilateralni odnosi Bosne i Hercegovine i Danske dobri i prijateljski, ali da postoji još dosta prostora za unapređenje ekonomske saradnje i međusobno povezivanje dvije zemlje. Navedeno je da bh. dijaspora predstavlja most između dvije zemlje i otvara mogućnosti za jačanje bilateralnih odnosa, posebno u oblasti ekonomije, kulture i obrazovanja.

Sastanku su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i članovi predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović i Željka Cvijanović.