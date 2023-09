Mehmedović nakon zabrane kandidiranja za predsjednika SDA: Formirat ću novu stranku

Šemsudin Mehmedović, zastupnik u Zastupničkom domu BiH, bio je večerašnji gost u "Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem" na Face TV.

- Bakir se pribojavao tajnog glasanja na Kongresu. Pokazao je javnosti da je to njegova naslijeđena stranka. Rezultati Centralnog pitanja, gdje sam ja pobjednik, puno govore - rekao je Mehmedović.



Kada se bude glasalo na Kongresu, i ako to bude javno, može li Izetbegović izgubiti i ako nema Vas kao protukandidata? Je li se prepao javnog glasanja?

- Historijska odgovornost je na delegatima Kongresa. Bit će farsa ako dozvole da bude jedan kandidat. Ako delegati Kongresa pristanu na to, neka traže tajno glasanje. Ako bude tajno, siguran sam da ga delegati neće izabrati. On to ne može kontrolisati osim ako ne falsifikuje rezultate. Delegati se ne mogu kontrolisati. Znam način razmišljanja delegata, ali među te ljude se uvukao strah da će izgubiti posao, da će im dijete izgubiti posao… Ne može se ništa desiti niti im ko šta može učiniti. Kongres odlučuje hoće li glasanje biti javno ili tajno. Eliminisan sam da bi Bakir bio jedan kandidat i da se izjašnjava aklamacijom - poručio je Mehmedović i dodao:

- Ne opterećuje me moć. Bakir jeste opterećen moći i želi upravljati našim životima. Iza mene stoje svi čestiti, dobronamjerni ljudi koji vole BiH i SDA. Neću se prestati boriti za državu, a ni SDA. Nikad mi neće biti svejedno kakvu poziciju ima SDA.

Učinit ću sve da napravimo snažnu političku snagu koja će objediniti sve probosanske faktore. Napravit ćemo jedan politički savez, ljudi koji sa mnom rade i ja. To će biti nova politička snaga. Tu će biti više političkih stranaka.