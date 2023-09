Kada će biti poznata imena novih ministara: Sarajevo i dalje čeka rekonstrukciju Vlade

Iako je najavljivana još prije desetak dana, rekonstrukcija Vlade Kantona Sarajevo se još nije desila. Premijer Nihad Uk prošle sedmice je kazao kako će naredne, odnosno ove sedmice biti poznat novi sastav Vlade.



- Ja već posljednjih sedam dana govorim „u naredna tri dana“. Evo, neću tačno govoriti datum, ali mislim da ću biti u prilici naredne sedmice da podnesem jedan vid zahtjeva. Tri su opcije. Prva opcija je da ministri podnesu ostavku, druga je da premijer podnese ostavku i onda pada cijela Vlada, a treća je da Skupština KS smijeni određene ministre - kazao je tada Uk.

Tri zastupnika

Podsjetimo, trojka ima dodatnu podršku od tri zastupnika Nezavisnog kluba u Skupštini KS - Damira Marjanovića, Redže Lemezana i Admele Hodžić.

Premijer Uk potvrdio je da će stranke trojke ostati, u najgorem slučaju, u trenutnom kapacitetu kada su u pitanju ministarstva. Ipak, vrlo je vjerovatno da bi trojka mogla dobiti i nova ministarstva. Osim smjene ministara iz Stranke za BiH, vjerovatno će doći i do promjene na čelu zdravstva KS, kojim rukovodi Haris Vranić, s obzirom na to da bi on trebao biti postavljen na čelo Opće bolnice u Sarajevu.

Također, jednog od ministara iz Stranke za BiH mogao bi zamijeniti Damir Marjanović. Ipak, više informacija o novim ministrima za sada nema, a ne možemo se oteti utisku da cijeli proces oko smjene vlasti u KS traje presporo i previše traljavo.

Raštimani orkestar

Iako nema nikakve sumnje da će trojka nastaviti vladati u Kantonu Sarajevo, podjele koje postoje unutar ovih stranaka i sukobi u njima postaju sve očigledniji. Da stvar bude gora, te podjele su više unutar stranaka nego što su međustranačke. Tako NiP u Općini Centar pokušava srušiti načelnika iz NS Srđana Mandića, suprotstavljajući se otvoreno i rukovodstvu vlastite stranke, dok je SDP u unutrašnjem sukobu na relaciji rukovodstvo Kantonalnog odbora – pojedini općinski odbori, dok pojedini funkcioneri ove stranke i javno kritiziraju kandidaturu Irfana Čengića za načelnika Starog Grada.

Sve to ukazuje da je trojka u međuvremenu postala jedan prilično raštimani orkestar i da su, bez obzira na zasad stabilnu većinu u Kantonu Sarajevo, daljnje turbulencije i preslagivanje kako unutar samih stranaka tako i između njih u narednom periodu itekako mogući. A od sudbine trojke u Sarajevu itekako bi mogla zavisiti i sudbina vlasti na višim nivoima.

Podijeljeno Vijeće

Novi moment koji pokazuje da u vladajućoj većini stvari ne funkcioniraju najbolje desio se na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća (GV) Sarajeva. Vijećnici su razmotrili razloge te prihvatili ostavku Dragana Stevanovića (SDP), a izglasana su i neka nova imenovanja, koja su vijećnici stranaka trojke podijelili unutar sebe, ali su ipak dobili potrebnu većinu zahvaljujući glasovima – SDA.