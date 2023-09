Kako je Alijin sin odbranio svoj begovat: Bakir je SDA legalno naslijedio od babe, iš otale!

Nismo razumjeli Bakira Izetbegovića. Mnogi su s mješavinom nevjerice, užasavanja i podsmijeha dočekali njegov novi politički hit, da diktatorski u stranci zabrani Šemsudinu Mehmedoviću da mu bude protukandidat na predstojećem kongresu, tj. da zabrani da uopće ima protukandidata i da mu neko ugrožava poziciju čelnika SDA, međutim, mi smo Bakira pogrešno razumjeli.



Zatrovani Zapadom

Naime, to je zato što smo mi zavedeni i zatrovani Zapadom i tim nekim njihovim demokratijama, izborima, jednakim šansama i ostalim dekadencijama.

Problem je taj što ni Bakir ni mladomuslimanski krug iz kojeg potječe nikada nisu htjeli demokratsko, nego feudalno društvo. A u takvom društvu ne vlada pravo izbora, nego pravo naslijeđa. On je, po Allahovoj volji i begovskom pravu, kako je, uostalom, nedavno rekao za arapsku televiziju, stranku naslijedio od svog oca.

To je njegovo i ko je sad taj nekakav Mehmedović da njemu to osporava.

Kao što je, tako on misli i iskreno vjeruje, i država njegova, njegov privatni posjed, a sve što se na njemu nalazi ima svrhu da služi njemu, a ne da on služi nama.

On će zaposliti svoju suprugu tamo gdje ona želi i ona će odlučivati o čemu god ona hoće. On će na čela obavještajnih službi, državnih firmi, ministarstava, agencija, postavljati svoje provjerene kućne kadrove kako bi mu čuvali njegovo porodično blago.

On će odlučivati ko će u društvu biti bogat, tj. kojim će se tajkunima namjestiti javne nabavke, placevi za gradnju i privatizaciju.

On će podijeliti diplome svakom kome diploma zatreba, jer neće se ljudi maltretirati s tamo nekakvim studiranjem i polaganjem ispita.

To je njegovo

Jer država, institucije, službe, njeni resursi, njena zemlja, bh. telekomi, elektroprivrede, sve je to njegovo, sve je to on legalno naslijedio od svog babe, a ovaj Bosnu, koja je, jelte, njegova, ostavio Erdoanu u amanet.

Ako bi narod, kojim slučajem, misleći da živi u demokratiji i da ima pravo odlučivanja, poželio da nešto promijeni, tu bi nastupili asimi i hodže da završe što treba završiti i odrade koga treba odraditi.

I sad se tu pojavljuju nekakve trojke, nekakvi zapadni križari, domaći izdajnici i ostali izrodi da mu oduzmu ono što mu, po nasljednom pravu, legitimno pripada. I još bi nekakav Šemso da kidiše na stranku, njegovu babovinu. Ma hajte, molim vas, što bi Bakirov vjerni vazal rekao.

Pravo nasljedstvo

Ostaje još samo jedno pitanje koje bi pravnici trebali riješiti. S obzirom na to da Bakir Izetbegović nema muških potomaka, nego kćerku, a jasno je da naslijeđe ide po muškoj liniji, ostaje pitanje ko SDA nasljeđuje ako on jednog dana eventualno umre. Kako to tačno funkcionira po zakonima sultanata?

Naravno, ono što je loše za SDA, uglavnom je dobro za državu BiH, pa Izetbegoviću od srca čestitamo pobjedu i želimo mu da, nakon izbornog debakla, nastavi stranku voditi putem kojim je krenuo.