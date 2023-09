Unutrašnji sukobi, militarizacija, nasilje, kriminal i terorizam: BiH 61. na listi najsigurnijih zemalja svijeta

- Stanje u BiH može se pogoršati. Nedostatak političkog dogovora, mudrosti, hrabrosti i odgovornosti političara na vlasti da priušte građanima mir, sigurnost i prosperitet svakako može imati posljedice. Tu nemogućnost dogovora, uprkos snažnoj involviranosti međunarodnih snaga, u prvom redu EU i SAD, na prostoru Kosova. Vidimo da nedostatak dijaloga uzrokuje sporadične incidente, a sada to dolazi u fazu kad se gube ljudski životi. Nadam se da će se međunarodni akteri dodatno angažirati da se nađe izlaz - dodaje Hadžović.

Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović kaže da je pozitivno to što je BiH blizu prve trećine zemalja, što postoji politički dijalog, ali insistiranje na spornim ciljevima pojedinih politika može dovesti do značajnih problema.

Bosna i Hercegovina je na 61. mjestu na rang-listi Globalnog indeksa mira (GPI), izvještaja koji svake godine objavljuje Institut za ekonomiju i mir sa sjedištem u Sidneju. Na listi s ukupno 163 zemlje samo je Srbija, zauzevši 65. poziciju, nesigurnija od BiH, dok su u boljoj situaciji Crna Gora (45.), Albanija (40.), Sjeverna Makedonija (38.) te Hrvatska, koja je zauzela 14. mjesto. GPI rangira države na osnovu istraživanja 23 indikatora, od domaćih i unutrašnjih sukoba, militarizacije, nivoa nasilja, do stanja u oblasti kriminala i terorizma.

Pogoršanje sigurnosne situacije u svijetu, jer trenutno se za finansiranje ratova izdvaja 13 posto GDP-a, a posebno nedavni sukob na Kosovu, Hadžović vidi kao snažnu opomenu bh. političarima i građanima te poziv na dijalog po svaku cijenu.

Profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA-e Armin Kržalić primjećuje da je u posljednjih osam godina BiH nazadovala za osam, a Srbija za 20 mjesta na listi GPI-a.

Stranački ljudi

Kaže da izvještaj ukazuje na to da BiH treba poboljšati kompletan sigurnosni sektor, počevši od angažmana sposobnih, a ne stranačkih ljudi u institucijama, a uporedo jačati i ekonomiju, jer loša ekonomska situacija doprinosi nestabilnosti.

- Vodeći sigurnosni problem BiH je nastavak ekstremizma i radikalizma, koji se širi posebno kod mladih ljudi. Nakon krivičnog djela, koje u sebi ima elemente terorizma, takve osobe se kod nas i u susjedstvu slave kao heroji, odaje im se počast, a to dodatno radikalizira situaciju. To nije dobro, vodi ka pogoršanju i to treba zaustaviti - ističe Kržalić.