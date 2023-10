Kako je Bakir Izetbegović prije pet mjeseci najavio da će ostati predsjednik SDA

Vječiti predsjednik SDA Bakir Izetbegović eliminirao je iz borbe za predsjedničku funkciju jedinog protukandidata Šemsudina Mehmedovića, tako da je sada već jasno da će Bakir Izetbegović još četiri godine upravljati procesima u ovoj stranci, koja je u strmoglavom padu.

No, ovakvo ponašanje ne treba bilo koga da iznenadi. Nakon formiranja Vlade Federacije BiH u kojoj nije SDA u aprilu ove godine on je takvo nešto već nagovijestio na Hayatu.

O promjeni strukture

On je tada poručio, govoreći o unutarstranačkoj reformi, da se pobjednički tim, kao ni trener, ne mijenjaju, aludirajući time da je SDA bila relativan pobjednik izbora, ali zanemarujući da je on doživio debakl u borbi za funkciju u Predsjedništvu BiH te da je SDA pod njegovim vodstvom izgubila skoro sav koalicioni potencijal.

- Te priče o nekim čišćenjima i nekim velikim reformama unutar SDA... Čemu? Ne mijenja se struktura onih koji pobjeđuju, ne mijenja se ni trener, ne mijenja se tu ništa bitno. Poneko čišćenje, treba odstranjivati one koji se upuste u ono u šta se ne treba upustiti, toga bude u velikim strankama. Mi to čistimo bez velike pompe. U ovom trenutku imamo najjaču strukturu SDA ikada – rekao je tada Izetbegović.

On je bio mišljenja da se jedino strukture trebaju još malo ojačati mladim ljudima.

Napad na međunarodnu zajednicu

Osim toga, rekao je tada da visoki predstavnik pravi štetu bošnjačkom narodu u pokušaju skidanja krivice sa sebe.

Ipak, koliko god da on mislio da je pobjednik u vremenu dok je opozicija, on je trebao dati priliku članstvu stranke da i oni kažu šta misle o tome. Ovako je samo potvrdio teze mnogih da je riječ o privatnoj stranci, koju je on, kako je nedavno rekao, „naslijedio od oca“.