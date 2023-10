U prvom dijelu dana oblačno i mogući kiša i pljuskovi, nakon toga razvedravanje

U Bosni i Hercegovine se u prvom dijelu dana može očekivati više oblačnosti.

Lokalno može pasti veoma malo kiše u sjevernim i centralnim područjima ili lokalni pljusak na istoku i sjeveroistoku Bosne.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

U Sarajevu više oblačnosti prije podne. Sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21°C.