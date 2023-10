Konaković: Dodik je kukavica, ne smije da iskorači u nešto nepoznato – kompromis i dijalog

Bosna i Hercegovina stoji bolje nego ikad stoji, ima više prijatelja na međunarodnoj sceni koji bi bili spremni za bilo kakvu vrstu intervencije, kazao je za Rezime Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narod i pravda.

On se osvrnuo na nedavnu diplomatsku turneju po SAD-u, te istakao da su Amerikanci jako informisani o skoro svakom procesu u BiH.

- Jako je puno otvorenih aktuelnih tema u BiH, na jednoj strani šanse i prilike koje imamo zbog promjene unutar EU, u dijelu raspoloženja prema proširenju, prilikama da BiH znatno priđe u integracijskom procesu, a s druga strane stalne tenzije koje proizvode domaći političari u BiH, uglavnom iz bh. entiteta RS, koje su na neki način smetnja i prijetnja, po mišljenju međunarodnih predstavnika, zbog velike bliskosti sa Rusijom, biranjem te strane kad je većina svijeta na drugoj strani - rekao je.

Posvećenost SAD

Dodaje da ono što ohrabruje je posvećenost i vraćanje u fokus SAD-a pitanja koja su važna za BiH.

- Dobio sam čvrsta uvjerenja da je to snažna podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Pratimo priču oko EUFOR-a, hoće li misija Althea biti nastavljena. Dobio sam obećanja da ako Rusija blokira nastavak ove priče, da će NATO će biti prisutan u BiH. Siguran sam da će naši prijatelji, koji su sad adekvatno informisani, biti tu - kazao je.

Kada je riječ o njegovom odnosu sa Dodikom, navodi da je predsjednik RS-a u zadnje vrijeme izbjegao nekoliko poruka i poziva.

- Poklapa se to s konceptom koji je on ponovo počeo primjenjivati. Nije hrabar onoliko koliko sam mislio da će biti. Kukavica je, ne smije da iskorači u nešto nepoznato – kompromis i dijalog. Ne znam šta ga je iznerviralo. Možda činjenica da na svakom mjestu govorim o zaštiti teritorijalnog integriteta, suvereniteta… nema više nekih lobista koji bi tamo mogli proširiti neke neistine o BiH. Ono u čemu ne govori istinu je da ja zagovaram samo jedan dio BiH. Upravo je to razlika između nas i prethodnika. On nije naučio da se političari iz FBiH brinu za cijelu BiH - istakao je.

Istakao je između vlasti i opozicije u RS-u ne vidi razliku.

- Nikada mi s Dodikom nismo bili koalicija jer nam je nešto posebno simpatičan, jer je bolji od drugih. Ne vidim ni u opoziciji nekoga ko ima hrabrosti da iskorači iz standardnog klišea. Dodik je naš partner na nivou države zato što ima četiri ruke u Domu naroda. On je startao malo hrabrije. Bio je korektan u tom periodu. Izgledalo je kao da smije da iskorači u polje kompromisa - naglasio.

Prokomentarisao je i posljednja dešavanja na Kosovu:

- Dva su moguća scenarija. Za Vučića nijedan nije dobar. Nakon ovo napada stvari su se promijenile. Vučić ne može negirati bliskost s napadačima. Rusija je ovim činom pokazala da upravlja jednim dijelom struktura unutar Srbije. Vučić je izgledao zbunjeno i smušeno. Srbija će u međunarodnim krugovima odgovarati", kazao je on te naglasio: "Mi uvijek moramo biti budni. Ne vjerujem u pomirenje s ljudima koji ne žele da priznaju istine iz prethodnih dešavanja. Između toga da moramo sjediti i razgovarati, mora biti oprez. Uvijek mora biti oprez, da oni koji su ratovali, mogu biti spremni za takvu vrstu ponovnog pokušaja. Danas po njih stvari stoje jako loše - rekao je.

Promjena ekonomske krvne slike

Kada je riječ o tome kakav to paket podrške sprema EU, ističe kako je plan da se on odnosi na cijelu BiH, i da kao ministar to zagovara.

- Govori se o IPA sredstvima za zapadni Balkan od 30 milijardi eura. Postoji već okvir od 14.5 milijardi koji je projektovan na narednih sedam godina. Postoji novi – 6 milijardi eura na period 3 godine. Taj novac bi potpuno promijenio ekonomsku krvnu sliku BiH. Postavlja se pitanje da li Dodik radi u interesu ruskom ili srpskog naroda. Ako bude bio o Srbima u BiH, on će nastaviti put koji je sa nama krenuo. Šta sam u ovoj diplomatskoj ofanzivi uradio? Tražio sam od EU da nas ne sankcioniše sve zbog Dodikovog ponašanja. Da mu damo neko vrijeme da se vrati u normalne okvire - zaključio je.