Video / Bh. zvijezda TikToka Elvedin Sakić zvani Real Madrid: Tiktokeri mi nude 35.000 eura da ne uključujem live!

Elvedin Sakić zvani Real Madrid je bh. zvijezda TikToka. On je početkom ove godine izašao iz zeničkog zatvora, gdje je odslužio 10-godišnju kaznu, i za nekoliko sedmica postao je zvijezda TikToka.

"Dnevni avaz" mu je dio jutarnje rutine i redovno ga čita.

- Mnogi pokušavaju da me ospore, prozivaju me, napadaju, ali ja furam samo svoje. Kriminal me ne zanima, vodim normalan život, a moj moto je „Samo lagano“ - govori Sakić za „Avaz“.

Nude mu novac

Skoro da nema medija iz regiona koji ga na neki način nije pokušao kontaktirati, odnosno angažirati.

- Što se tiče drugih tiktokera, jedan mi nudi 35.000 eura da ne uključujem live na TikToku do Nove godine. Rekao sam sebi da sve radim polako i sve u svoje vrijeme - kaže Sakić.

Legendarna izjava

Kada je izjavio "Zenica se izgradila ko Real Madrid", nije ni sanjao koliko će ga to učiniti poznatim. Sakić je to izjavio prije pet godina, a u međuvremenu je napustio zenički zatvor i sada je slobodan čovjek. Nije još počeo s mečevima na TikToku, ali snima videe kako pije sokove za djecu, voza se u BMW-u i najavljuje da je on kralj ove društvene mreže, jednostavno, jer je originalan.