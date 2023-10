Suđenje Unčaninu i ostalim: Optuženi mu pričao kako su pobili ljude u Velagićima

Na suđenju za zločine na području Ključa, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pročitalo je iskaz zaštićenog svjedoka koji je izjavio da mu je Boško Unčanin pričao kako su pobili ljude u Velagićima, piše Detektor.ba.

Zaštićeni svjedok B, do koga Tužilaštvo nije moglo doći kako bi svjedočio na suđenju, u istrazi je izjavio da je dan nakon ubistava sreo Zorana Banjca zvanog Đotan i Boška Unčanina zvanog Burduš, s kojima je bio u vodu Vojne policije.

- Burduš mi je rekao: "Zar ne znaš? Mi smo pobili sve one ljude na Velagićima" - naveo je svjedok.

Dodao je da su mu ispričali kako su se Bošnjaci predali na punktu u Velagićima, gdje su došli i Bajić zvani Žuti iz Interventnog voda i braća po stricu koji su se prezivali Ćuk.

Nestalo municije

Svjedok je čuo da se pred školom pojavio Ratko Samac i izdvojio osmoricu muškaraca pitajući zašto su se predali, a kada mu je jedan odgovorio da mu je nestalo municije, udario ga je palicom, na šta mu je muškarac opsovao četničku majku. Potom je, kako su svjedoku B ispričali, Samac pobio svih osam muškaraca.

On je saznao da je došlo do panike i kako su se dogovorili da pobiju i ostale, a njihov pretpostavljeni Amdižić je plakao i molio da to ne rade. Svjedoku B su ispričali da je Svetislav Račić rekao Amidžiću da ide u Ključ, a on će preuzeti.

U tri pročitana iskaza svjedok je naveo da je čuo kako su u ubistvima učestvovali Ilija Krčmar, Boško Unčanin, Ratko Samac, Svetislav Račić, Zoran Banjac, braća Ćuk, Bajić, Despot zvani Lav i Marinko Miljević. On nije u svim iskazima naveo sva lica. Despota je spomenuo u jednom, a Miljevića u dva.

Prema riječima svjedoka B, nakon ubistava su svi privedeni u kasarnu kod pomoćnika komandanta za bezbjednost Mitrovića, koji je pročitao imena onih koji su bili u Velagićima, rekavši im da će odgovarati jer su počinili zločin nad nedužnim muslimanskim stanovništvom.

- Krčmar je skinuo kokardu i pogodio Mitrovića, i opsovao mu izdajničku majku - rekao je svjedok u jednom od iskaza, dodajući da su pritvoreni poslije mjesec-dva bili na slobodi.

Svjedok je u jednom od iskaza naveo da je čuo kako je Unčanin prije ubistava rekao Banjcu da ponese mitraljez, a u drugom Račić rekao Bajiću da donese mitraljez.

Za učešće u ubistvu 78 civila 1. juna 1992. u Velagićima optuženi su Boško Unčanin, Marinko Miljević i Dragan Despot, bivši pripadnici Vojne policije Drugog inžinjerijskog puka.

Odbrane su se protivile čitanju iskaza ovog svjedoka, navodeći kako smatraju da je Tužilaštvo moglo doći do njega i da im se na ovaj način uskraćuje unakrsno ispitivanje. Branilac Dragan Međović je kazao da su brojne nesaglasnosti u tri iskaza.

- Imamo sada više pročitanih iskaza nego neposredno saslušanih svjedoka. To ograničava prava na odbranu - rekao je Međović.

Osuđen u Srbiji

Braniteljica Vesna Rujević je navela da ima nezvaničnu informaciju da je ovaj svjedok osuđen u Srbiji za zatvorsku kaznu.

Tužilac Ahmed Mešić prethodno je podnio dokaze o pokušajima da dođe do svjedoka. On je rekao da je prije nekoliko dana u Beogradu održano pripremno ročište u predmetu protiv optuženih čije je procesuiranje ustupljen, i da je konstatovano da je svjedok nedostupan.

Na suđenju je pročitan i iskaz preminulog svjedoka Dragana Vulina, koji je ispričao kako je 1. juna zaustavljen s kamionom na punktu u Velagićima, kada mu je rečeno da pričeka za prevoz civila ukoliko ne budu svi mogli stati u dva autobusa koja su već bila parkirana.

Vulin je rekao da je bila noć i da su svjetla autobusa bila usmjerena na prostor ispred škole, a on je s kolegom otišao u autobus kod Dušana Stanića.

- Neko viče: "Nemoj da bi utekao"... Počela je pucnjava, rafali... Mi smo polijegali na pod - prisjetio se svjedok.

On je dodao da su se, po okončanju pucnjave, čuli jauci i krici, kao i pojedinačni pucnji.

- Sve je smrdilo od baruta i ljudskog mesa - naveo je Vulin, dodajući da je otišao do svog kamion, bojeći se da će i njega ubiti kao svjedoka. Suđenje se nastavlja 12. oktobra.