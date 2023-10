Dodikovi kadrovi demantiraju njega samog: Zašto su SNSD-ovci počeli rehabilitirati SDA

Već danima traju sinhronizirani napadi kadrova SNSD-a na ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića (NiP). Kao pokvarene ploče zvuče dok ponavljaju jedne te iste rečenice, očito unaprijed pripremljene i servirane od pojedinaca iz stranke.



Sve to traje dok trojka demolira taktiku SNSD-a još iz perioda dok im je partner bila SDA, kada se pričalo u međunarodnim krugovima o tri strane koje se samo svađaju, ne žele saradnju i pronalazak rješenja. I kada je bilo najteže, i kada je Milorad Dodik bio najdestruktivniji, trojka se odazivala na sastanke i dogovarala rješenja tamo gdje se ona mogla postići.

Istom mjerom

Dok je procesima upravljala SDA, situacija je bila potpuno drugačija. Na svaku Dodikovu hajku oni su uzvraćali istom mjerom. Želja za bilo kakvim kompromisom nije ni postojala, pa se išlo u kontinuirano „nabacivanje loptice“, a građani od toga nisu imali ništa. Pomaka na evropskom putu godinama nije bilo.

No, novi pristup šokirao je i Dodika. Njegova stranka je, uz svoje, nažalost, već standardne udare na ustavni poredak, podržavala neka evropska zakonska rješenja. Dok mu je opozicija u stanju raspadanja, on je imao priliku nastaviti tim putem, a da se to ne odrazi značajno na broj glasova stranke. Ipak, njegov strah je, očito, veliki, pa je odlučio promijeniti ploču. Zato je Konaković, kao jedan od simbola tog procesa, glavna meta, ne bi li se od njega izvukla neka reakcija.

Osim najave blokiranja procesa na evropskom putu dok se ne riješi pitanje Ustavnog suda BiH, oko kojeg postoje dijametralno suprotni stavovi, pojavili su se novi problemi. Državni ministar Staša Košarac i delegat u Domu naroda PSBiH Radovan Kovačević izjavili su da se bez SNSD-a nije mogla praviti vlast, a da bez trojke jeste.

Kovačević je dodao da su izabrali trojku „kako bi neke stvari završili“, a da mogu mijenjati partnera ako se ne završe još neke. Da su zaista „neke stvari završili“, koje su isključivo u korist RS, a na štetu države, teško da bi mijenjali partnera. Da li se na ovaj način prijeti kako bi se trojka smekšala ili se daju indirektne poruke starim partnerima, s kojima je bilo najlakše raditi, jer jedini ''rad'' je bio nerad i prepucavanje kojim su se dobivali glasovi, vrijeme će pokazati.



Nesuvisli argumenti

Sigurno da postoje kadrovi SNSD-a koji priželjkuju tu staru situaciju, jer, osim viška savjetnika za odnose s javnošću, za to ništa nije potrebno. No, time bi Dodik samog sebe još jednom demantirao.

- Mislim da je RS u odličnoj poziciji, samo treba postojati nacionalni i narodni dogovor da više nikada neko ko pobijedi kod Srba ne treba da pravi dogovor sa SDA, jer je čitava struktura SDA usmjerena ukidanje RS – rekao je Dodik krajem jula na RTRS-u.



Ali ne bi to bio ni prvi ni posljednji put da on gazi svoju riječ i da to za takvo nešto pokuša ponuditi neke nesuvisle argumente.