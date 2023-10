Ibrahim Kalesić, najstariji padobranac u Evropi za "Avaz": Trpim strašne bolove, a pomoći nema

Tuzlak, Ibrahim Kalesić (90) koji je jučer zadobio teške tjelesne povrede prilikom skoka sa padobranom u Budvi tokom takmičenja trpi strašne bolove u Specijalnoj bolnici za ortopediju, neurohirirgiju i neurologiju „Vaso Ćuković“ u Risnu u Crnoj Gori, u kojoj je hospitaliziran.



To je on danas kazao u kratkom telefonskom razgovoru za "Avaz" te istakao da su mu ljekari saopštili da će biti neophodan operativni zahvat, s obzirom na to da je zadobio prijelom kuka i napuknuće karlice.